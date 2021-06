Le rover Zhurong envoie des vidéos et des sons depuis Mars et bat Persévérance en une seule chose : sa caméra selfie à distance

Les États-Unis ont peut-être atteint Mars en premier avec leur rover Perseverance, mais en La Chine n’est pas en reste, et son rover Zhurong a commencé à labourer la surface martienne peu de temps après.

Maintenant, il semble que les deux missions soient en concurrence pour prendre de plus en plus de photos et de vidéos (même avec le son) de la planète rouge, et Zhurong a soumis une série d’images et de clips vidéo, dont certains sont tirés de sa caméra distante unique. Avec elle, des choses qu’on n’avait pas vues dans Persévérance sont possibles.

Une caméra déportée qui donne beaucoup de jeu

L’Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) a récemment publié tout ce contenu, et parmi eux se démarque en premier lieu la descente sur la planète du rover Zhurong, dans la vidéo duquel vous pouvez voir comment les parachutes sont déployés.

Énorme mise à jour de Zhurong : voici des images complètes de l’EDL du rover Zhurong, montrant le déploiement du parachute, la séparation de la coque arrière et l’atterrissage, y compris un vol stationnaire très cool pendant la phase d’évitement des dangers. [CNSA/PEC] pic.twitter.com/iWUXrFKf40 – Andrew Jones (@AJ_FI) 27 juin 2021

Dans un autre des contenus qui ont été partagés, on voit même le rover Zhurong est entendu descendant de la plate-forme d’atterrissage. Les bruits que l’on entend sont ceux du frottement des roues avec la rampe et la surface et ceux du mécanisme d’entraînement.

Voici le déploiement de Zhurong depuis la plateforme d’atterrissage, mais cette fois avec SOUND pic.twitter.com/gKES48hT6a – Andrew Jones (@AJ_FI) 27 juin 2021

Mais c’est encore plus frappant la vidéo capturée par la caméra Wi-Fi distante que Zhurong a « placé » à la surface alors qu’il était encore près de la piste d’atterrissage.

Après cela, Zhurong a pris son célèbre selfie à côté de l’atterrisseur -le même qui dirige cet article-, mais cette caméra distante a également capturé une séquence vidéo dans laquelle vous pouvez voir comment le rover s’éloignait lentement pour commencer son voyage martien.

Vous vous souvenez de la caméra distante que Zhurong a lâchée pour le selfie du rover / lander ? Il a capturé des images super cool de Zhurong en train de s’éloigner [CNSA] pic.twitter.com/6dGmLoMlMO – Andrew Jones (@AJ_FI) 27 juin 2021

Le rover Zhurong fait partie de la mission chinoise Tianwen-1, qui après son lancement en juillet 2020 est entré sur l’orbite de Mars le 10 février. Zhurong est équipé de divers instruments scientifiques, dont un spectroscope induit par laser pour l’analyse des éléments de surface.

Il dispose également d’un magnétomètre, d’une station météo et caméras multispectrales et panoramiques comme celles qui ont permis de capturer une image panoramique de ces premiers déplacements.

Via | EspaceActualités