Le rover Perseverance Mars de la NASA est sur le point d’atterrir dans le cratère Jezero. Voici ce que nous savons de l’endroit.

Le cratère de Jezero peut être le terrain d’essai dans notre recherche de la vie martienne.

Si tout se passe comme prévu, Le rover Perseverance de la NASA va descendre sur les lieux jeudi (18 février) pour commencer sa quête pluriannuelle pour rechercher des signes d’habitabilité et mettre en cache des roches particulièrement prometteuses pour une future mission de retour d’échantillons à apporter aux laboratoires de la Terre.

Choisir l’endroit que Percy explorera était un processus « exhaustif », La NASA a déclaré dans un communiqué , nécessitant cinq ans de recherche examinant 60 emplacements candidats. Mars contient de nombreuses preuves de l’eau et des molécules organiques, ce qui rend difficile de choisir un seul endroit pour répondre aux questions scientifiques qui motivent la mission Mars 2020.

Une illustration montre le cratère Jezero, où le rover Mars Perseverance de la NASA cherchera des signes de vie ancienne. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / USGS)

Mais la NASA a déterminé que Jezero était un bon endroit pour montrer comment l’eau apparaissait périodiquement puis disparaissait à la surface martienne. Les scientifiques pensent que Mars a perdu son eau parce que l’atmosphère est devenue trop mince, mais il y a environ 3,5 milliards d’années, Jezero semble avoir été une vallée fluviale potentiellement habitable.

« Les scientifiques voient des preuves que l’eau transportait des minéraux argileux de la zone environnante dans le lac de cratère », ont écrit des représentants de la NASA dans une description du site. « On peut imaginer que la vie microbienne aurait pu vivre à Jezero … Si tel est le cas, des traces de leurs restes pourraient être trouvées dans les sédiments du lit du lac ou du rivage. Les scientifiques étudieront comment la région s’est formée et évoluée, rechercheront des signes de vie passée et collecteront des échantillons de roches et un sol qui pourrait préserver ces signes. «

Lorsque la NASA a sélectionné Jezero en 2018, les scientifiques ont déclaré qu’un delta était généralement un endroit idéal pour rechercher des signes de vie ancienne, qui seraient probablement microbiens.

« Un delta est extrêmement efficace pour préserver les biosignatures, [be they] preuve de la vie qui aurait pu exister dans l’eau du lac, ou à l’interface entre les sédiments et l’eau du lac, ou, éventuellement, des choses qui vivaient dans la région des sources qui ont été balayées par la rivière et déposées dans le delta, « Mars Ken Farley, scientifique du projet 2020, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie, dit pendant la conférence tenu en novembre.

Le cratère de Jezero se trouve à environ 18 degrés au nord de l’équateur martien et présente une grande variété de géologie, permettant aux scientifiques d’examiner diverses roches pouvant représenter l’évolution de la planète au cours des époques. L’inconvénient du site, cependant, est que le terrain complexe présente un danger lors de l’atterrissage avec des obstacles tels que les dunes de sable. Les scientifiques voulaient également éviter de toucher le delta lui-même.

Il y a longtemps, Jezero contenait un lac profond de la taille du lac Tahoe. Le plan de mission appelle Persévérance à atterrir au bord du cratère. Le rover se rendra dans le delta pour examiner les sédiments, avant d’examiner l’ancien rivage et enfin de vérifier certaines des roches au bord du cratère.

« Ces roches auraient été chaudes peu de temps après l’impact et pourraient avoir abrité des sources chaudes », a déclaré le scientifique Ken Farley, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, dans une vidéo de survol de décembre 2018 basée sur des images collectées par les orbiteurs de Mars. « Les dépôts de ces sources seraient une autre cible dans notre recherche d’une possible vie ancienne sur Mars. »

