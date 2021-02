Le rover Perseverance est peut-être sur Mars, mais nous en savons déjà beaucoup sur les météorites sur Terre

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué à l’article à 45secondes.fr’s Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

James Scott, Professeur associé en géologie, Université d’Otago

Le rover Perseverance de la NASA a atterri avec succès sur Mars le 18 février et a déjà commencé à renvoyer des images.

Mais les gens pourraient être surpris d’apprendre qu’il y a eu jusqu’à présent 48 autres missions sur la planète rouge. Parmi ceux-ci, plus de la moitié ont échoué à des étapes allant du décollage au déploiement – y compris le Mars Climate Orbiter de 1999, détruit à l’entrée de Mars après que quelqu’un n’a pas réussi à convertir les mesures impériales en mesures métriques.

Les missions réussies incluent Mars Insight, qui étudie l’intérieur via la mesure des «marsquakes», et le rover Curiosity, qui a atterri en 2012 et a examiné la géologie du mont Sharp.

Bien qu’il n’y ait pas eu de missions de retour, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre sans voyager sur Mars – des plus de 260 météorites martiennes qui sont tombées sur Terre.

Les images prises par les orbiteurs révèlent que Mars compte plus de 40000 cratères, chacun formé par un astéroïde entrant en collision avec la surface. Vous pouvez explorer ces cratères vous-même en accédant à Google Earth, en basculant le mode Google Mars et en zoomant.

Si certains des débris des grands impacts atteignaient une vitesse de fuite (environ 5 km / s sur Mars), ils pourraient quitter le champ gravitationnel de la planète. Finalement, une partie du matériel martien éjecté a intercepté la trajectoire de la Terre, traversant l’atmosphère jusqu’à ce qu’elle brûle ou s’immobilise à la surface.

Bien que des météorites martiennes aient été trouvées sur Terre, la plupart ont été collectées en Antarctique ou dans les déserts du nord-ouest de l’Afrique. Dans les deux cas, la croûte noire qui se forme lorsque la météorite brûle partiellement en traversant l’atmosphère terrestre se détache clairement de la glace ou du sable.

Ce mode de voyage interplanétaire est important car il soulève la possibilité que la vie puisse voyager par inadvertance d’une planète à une autre. En 1996, une météorite martienne, ALH84001, contenait des bactéries fossilisées.

Certains des atterrisseurs les plus anciens ont presque certainement amené des bactéries terrestres sur Mars, car elles n’étaient pas purifiées avant le lancement.

Une bulle d’ambiance martienne

Les petites planètes refroidissent rapidement et on soupçonne depuis longtemps que le noyau de Mars s’est en grande partie mais pas totalement cristallisé. Cela signifie que Mars a principalement perdu le champ magnétique protecteur qui dévie le rayonnement cosmique.

Mais nous sommes convaincus que Mars avait autrefois un océan, contenant de l’eau telle que nous la connaissons. La température était au-dessus du point de congélation et les conditions étaient propices à la vie. L’élimination du champ magnétique au début de l’histoire de Mars signifie que cet océan a disparu depuis longtemps et que la température moyenne est maintenant de -65 ℃, mais il reste des gelées, des nuages ​​et des calottes glaciaires.

Les restes d’un ancien delta dans le cratère Jezero de Mars, que le rover Perseverance Mars de la NASA explorera désormais à la recherche de signes de vie microbienne fossilisée. (Crédit d’image: ESA / DLR / FU-Berlin)

N’ayant pas eu la chance de parcourir les déserts d’Afrique ou les plateaux glacés de l’Antarctique, j’ai plutôt trouvé ma première météorite martienne assise dans une armoire dans un magasin de pierres précieuses de la petite ville néo-zélandaise d’Akaroa.

À l’aide d’un microscope électronique à balayage, mon examen a révélé qu’il s’agissait d’une shergottite, l’une des météorites martiennes les plus courantes – équivalente à ce que nous connaissons sur Terre sous le nom de basalte. Si c’est du basalte, comment savons-nous qu’il vient de Mars?

Il existe plusieurs façons de reconnaître une météorite martienne. L’un est de sa teneur en gaz. Lorsqu’une météorite frappe la surface de Mars, les roches «cibles» sont soumises à des pressions si importantes qu’elles fondent en partie et emprisonnent l’atmosphère martienne dans des bulles de gaz. Certaines de ces roches sont ensuite éjectées de la planète – devenant elles-mêmes des météorites.

Les gaz contenus dans ces météorites peuvent être mesurés sur Terre et comparés à l’atmosphère martienne connue, qui comprend 95% de dioxyde de carbone et des concentrations distinctes de gaz rares.

Les milliers de cratères marquant la surface de Mars signifient qu’elle est ancienne. Cela a été confirmé lorsqu’une météorite datait de 4,4 milliards d’années. Les propriétés de certaines autres météorites martiennes montrent que Mars s’est formée dans les 13 millions d’années suivant la formation du système solaire. Cela signifie à son tour qu’une partie de la première croûte planétaire qui s’est formée sur Mars existe probablement encore à la surface.

Vieux et froid – mais pas mort

Cette inférence, ainsi que certaines propriétés minérales et isotopiques de météorite, implique que Mars n’a pas été façonné par la tectonique des plaques – le processus global qui a formé les continents, les chaînes de montagnes et les bassins océaniques sur Terre.

Et, comme la plupart des météorites martiennes datées ont moins de 1,5 milliard d’années, le volcanisme s’est poursuivi tout au long de son histoire. Mars est peut-être froid mais il n’est pas mort.

Les météorites martiennes détiennent également des indices sur la façon dont les gens pourraient un jour survivre sur la planète.

Bien que vivre dans des tubes de lave creusés dans le basalte martien puisse attirer certains colons interplanétaires pleins d’espoir, nous devrons finalement construire des abris pour nous protéger du rayonnement cosmique et des vastes tempêtes de poussière qui engloutissent la planète.

Les météorites martiennes montrent que l’olivine, un minéral silicate de magnésium, est courante. Des expériences sont en cours pour évaluer l’utilisation d’un composant de décomposition, le carbonate de magnésium, pour former un liant de béton à partir duquel nous pourrions façonner des bâtiments.

Les météorites martiennes montrent que de grandes informations peuvent être glanées sur de petites roches et révèlent de quoi est faite Mars.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

