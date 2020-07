Le rover Perseverance est déjà en route vers Mars: la NASA lance avec succès la mission Mars 2020, tels sont ses objectifs

Tout s’est parfaitement déroulé et La persévérance est déjà en route vers Mars. La mission Mars 2020 commence sa dernière phase et vise à explorer la planète rouge, bien que cette fois il y ait de nombreuses premières uniques.

Par exemple, cette Persévérance est le premier rover aux États-Unis à utiliser du plutonium depuis 30 ans. Dans ce rover, il y a un compagnon très spécial: un petit hélicoptère autonome appelé Ingenuity qui tentera de survoler la surface martienne. Et attendez, car il y en a encore plus.

Une mission très spéciale

Les missions sur Mars font fureur. La Chine et les Émirats arabes unis ont lancé des missions qui visent à faire en sorte que les rovers de ces pays explorent également leur surface. Les États-Unis ont déjà expédié d’autres véhicules dans le passé et leur rover Curiosity est sur Mars depuis 2012.

La mission de Perseverance va un peu plus loin et tentera de retrouver la vie extraterrestre grâce à une série de nouveaux instruments qui nous permettront d’analyser la composition de la planète de manière plus exhaustive. De trouver des indices, La persévérance recueillera des échantillons qui finiront par revenir sur Terre dans le futur.

Bien qu’il s’agisse du cinquième rover que la NASA envoie sur Mars **, il y a de nombreuses premières ** sur cette mission qui sont sans aucun doute particulièrement importantes:

Persévérance mettra en vedette le premier microphone qui capturera le son de la planète au fur et à mesure de la descente.

Ce sera le premier rover à prendre des photos avec un appareil photo zoom

Ingenuity sera le premier hélicoptère autonome avec lequel il est destiné à survoler la surface martienne, d’abord par petites sections de quelques centimètres de hauteur et de quelques mètres de longueur.

Le rover sera propulsé au plutonium pour la première fois en trente ans.

Pour la première fois, des échantillons des combinaisons que les futurs astronautes porteront théoriquement en mission sur Mars seront envoyés.

Ce sera le premier rover à collecter des échantillons de Mars et à les ramener sur notre planète.

La mission arrivera sur Mars en février 2020, et ce sera alors lorsqu’elle sera confrontée au plus grand défi de toute la mission: la descente vers la planète rouge, qui populairement connu sous le nom de «sept minutes de terreur» parmi les ingénieurs de la NASA. La persévérance entrera dans l’atmosphère de Mars à 16000 km / h, provoquant des températures dans le vaisseau spatial qui seront d’environ 2200 ° C.

C’est là qu’interviendra la protection offerte par le “aeroshell” conçu et construit par Lockheed Martin Space. Pendant la descente, le rover utilisera une série de caméras pour nourrir un système de vision artificielle qui permettra d’ajuster le site d’atterrissage. Les images et même le son de l’atterrissage seront retransmis sur Terre, où ils arriveront environ 20 minutes plus tard.

Si tout se passe bien, Perseverance commencera à explorer la planète aux côtés d’Ingenuity, le petit hélicoptère autonome qui effectuera seulement cinq petits vols d’essai mais cela permettra à la NASA de collecter des données précieuses pour la conception de futurs avions avec lesquels explorer cette planète de la même manière.

Il ne reste plus qu’à attendre que tout se passe bien. Pour le moment, nous ne pouvons que souhaite à Persévérance un bon voyage.

Plus d’informations | POT