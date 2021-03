Le rover Perseverance espionne son ombre sur Mars (photo)

Cette mosaïque a été créée par Ken Kremer à l’aide d’images brutes en deux couleurs prises par la Hazcam avant gauche du rover Perseverance Mars le 6 mars 2021, après un court trajet en voiture depuis le site de touché «Octavia E. Butler Landing». (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / Ken Kremer / Space UpClose)

Les photos d’un autre monde du nouveau résident robotique de Mars continuent d’affluer.

De la NASA Rover de persévérance , qui a atterri à l’intérieur du cratère Jezero de 45 km de large le 18 février, a capturé de jolis clichés de sa propre ombre au cours du week-end avec ses caméras d’évitement des dangers.

Ken Kremer de Space UpClose a cousu deux de ces images dans une mosaïque frappante qui montre les contours du rover et le terrain caillouteux qu’il vient de commencer à explorer.

La persévérance est la pièce maîtresse de la mission Mars 2020 de 2,7 milliards de dollars, qui recherchera des signes de vie ancienne sur le sol de Jezero et collectera et mettra en cache des dizaines d’échantillons pour un futur retour sur Terre. Le rover de la taille d’une voiture prend de la vitesse; les vérifications des instruments se déroulent bien et le robot a effectué ses premiers déplacements sur la surface de la planète rouge.

La persévérance a couvert environ 70 mètres sur Mars jusqu’à présent, membres de l’équipe de la mission a déclaré via Twitter lundi soir (8 mars). Son dernier disque a servi à repérer une zone de vol potentielle pour Ingenuity, le 4 lb. (1,8 kilogrammes) d’hélicoptère qui s’est rendu sur la planète rouge sur le ventre de Perseverance.

Faire monter l’ingéniosité est le premier grand ordre du jour de la mission Mars 2020. Une fois que le petit hélicoptère aura terminé ses vols de démonstration de technologie, Perseverance commencera sérieusement son travail de science et de collecte d’échantillons, ont déclaré des membres de l’équipe de rover.

L’équipe Mars 2020 rend toutes les photos de Perseverance accessibles au public ici . Lundi soir, il y avait 8802 images à admirer, y compris des panoramas haute résolution à 360 degrés de la zone près du site d’atterrissage, qui a été récemment nommé d’après le célèbre auteur de science-fiction Octavia Butler , et de superbes plans du spectaculaire touché de la grue céleste du rover.