Le rover Perseverance enregistre les sons d’un lecteur dans un autre Mars pour la première fois (vidéo)

Les premières explorations continuent d’affluer depuis le rover Perseverance de la NASA sur Mars.

La persévérance a capturé l’audio lors d’un trajet en voiture le 7 mars, un enregistrement sans précédent qui révèle les nombreux grincements et cliquetis du robot à six roues alors qu’il roule sur la célèbre saleté rouge de Mars.

« Beaucoup de gens, lorsqu’ils voient les images, n’apprécient pas que les roues soient en métal », a déclaré Vandi Verma, ingénieur senior et conducteur de rover au Jet Propulsion Laboratory de la NASA dans le sud de la Californie, dans un communiqué publié aujourd’hui (17 mars). , lorsque l’audio a été libéré. « Lorsque vous conduisez avec ces roues sur des rochers, c’est en fait très bruyant. »

Vidéo: Des sons de conduite sur Mars! La persévérance fait le tout premier enregistrement

En rapport: La mission de rover Mars Perseverance de la NASA en images

Le rover Perseverance de la NASA a acquis cette image le 7 mars 2021 à l’aide de sa caméra de navigation gauche. Le même jour, le microphone d’entrée, de descente et d’atterrissage de Perseverance a enregistré l’audio du rover conduisant, une autre exploration d’abord pour la mission. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Le microphone d’entrée, de descente et d’atterrissage (EDL) de Perseverance a enregistré plus de 16 minutes d’audio pendant le trajet du 7 mars, qui couvrait 27,3 mètres au sol du cratère Jezero de 28 milles de large (45 kilomètres), Les responsables de la NASA ont déclaré.

Le micro EDL a également capturé le vent martien et divers vrombissements du rover. Il n’a pas enregistré d’audio pendant le touché épique de Perseverance le 18 février comme prévu, nous devrons donc nous contenter de la vidéo incroyable que le rover a enregistrée ce jour-là.

Perseverance a également un deuxième microphone, qui fait partie de l’instrument SuperCam du rover. Le micro SuperCam a déjà fait ses preuves, enregistrant le souffle du vent et les claquements générés par le laser de vaporisation de roche de l’instrument.

Les enregistrements des micros EDL et SuperCam ramènent Mars sur Terre d’une manière entièrement nouvelle: aucun robot n’avait jamais capturé le vrai son sur la surface de la planète rouge auparavant. Et ces fichiers audio ont plus qu’un attrait gee-whiz; ils peuvent informer les modèles de l’atmosphère de la planète rouge et aider les ingénieurs à surveiller la santé de Perseverance, ont déclaré les membres de l’équipe de mission. De plus, les détails des boutons-pression de SuperCam peuvent révéler des caractéristiques importantes sur les roches zappées, y compris leur dureté et si elles ont ou non un revêtement.

Nous pourrions bientôt entendre un son plus dramatique et révolutionnaire d’un ou des deux micros. L’équipe de la mission se prépare à piloter Ingenuity, le petit hélicoptère qui s’est rendu sur Mars sur le ventre de Perseverance. Le rover regardera les vols d’essai pionniers d’Ingenuity avec son système de caméra Mastcam-Z aux yeux perçants, et les équipes de microphones ont déclaré qu’elles essaieraient probablement de documenter également les vols.

La persévérance ne fait que commencer sur le sol de Jezero, qui a abrité un lac et un delta de rivière dans le passé antique. Une fois qu’Ingenuity aura décollé, le rover commencera à se concentrer sérieusement sur ses tâches principales – rechercher des signes de vie ancienne et collecter des dizaines d’échantillons pour un futur retour sur Terre.

Mike Wall est l’auteur de « Là-bas« (Grand Central Publishing, 2018; illustré par Karl Tate), un livre sur la recherche de la vie extraterrestre. Suivez-le sur Twitter @michaeldwall. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.