Le rover Perseverance de la NASA réussit son atterrissage sur Mars pour renouveler la recherche d’une vie éteinte

La NASA a débarqué en toute sécurité un nouveau robot robotique sur Mars jeudi, entamant son effort le plus ambitieux depuis des décennies pour étudier directement s’il y avait jamais de vie sur la planète rouge maintenant stérile.

Alors que l’agence a terminé d’autres missions sur Mars, l’explorateur robotique de 2,7 milliards de dollars, nommé Perseverance, porte des outils scientifiques qui apporteront des capacités avancées à la recherche de la vie au-delà de la Terre. Le rover, de la taille d’une voiture, peut utiliser ses caméras sophistiquées, des lasers capables d’analyser la composition chimique des roches martiennes et un radar pénétrant dans le sol pour identifier les signatures chimiques de la vie microbienne fossilisée qui aurait pu prospérer sur Mars quand il s’agissait d’un planète pleine d’eau qui coule.

Les missions précédentes de la NASA ont montré que dans un passé lointain, certains endroits étaient chauds, humides et habitables. Il est maintenant temps de savoir s’il y a déjà eu des habitants microscopiques là-bas.

«C’est une entreprise énorme qui est devant nous, et elle a un énorme potentiel scientifique pour vraiment être transformatrice», a déclaré Kenneth Williford, un scientifique adjoint du projet sur la mission, lors d’une conférence de presse mercredi. «La question est:« Mars a-t-il jamais été une planète vivante? «

Mars suscite de plus en plus d’intérêt de la part des explorateurs sur Terre. Les Émirats arabes unis et la Chine ont tous deux commencé à tourner en orbite autour de la planète le mois dernier, rejoignant une armada de vaisseaux spatiaux européens et américains qui l’étudient déjà depuis l’espace. Et les entrepreneurs privés se tournent vers le monde voisin, certains comme Elon Musk imaginant qu’un jour peut-être des humains pourraient y vivre.

Le rover lancera un plan de la NASA qui doit être mis en œuvre au cours de la prochaine décennie – un plan qui pourrait ramener des échantillons de Mars sur Terre, où les scientifiques auront encore plus de capacités pour trouver quelque chose indiquant que notre planète n’est pas le seul endroit. où la vie a jamais été trouvée.

La mission tentera également de faire voler un petit hélicoptère expérimental, Ingenuity, dans la mince atmosphère martienne – quelque chose qui n’avait jamais été accompli auparavant. Les tests réussis de ce Marscopter pourraient ouvrir la voie à de nouvelles méthodes de recherche de la surface de Mars et d’autres mondes depuis leur ciel.

Un test réussi de l’hélicoptère serait «un véritable moment extraterrestre des frères Wright», a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour la science.

La NASA a débarqué une série de rovers sur Mars depuis les années 1990. Chacun a révolutionné la compréhension humaine de Mars.

Les rovers Spirit et Opportunity, qui ont atterri en 2003, ont suivi des signes indéniables de l’eau qui coulait il y a plusieurs milliards d’années. Le rover Curiosity, arrivé en 2012, a rapidement découvert que son emplacement, le cratère Gale de 96 miles de large, était autrefois un lac d’eau douce – un environnement clairement habitable, même s’il n’était pas équipé pour répondre si les microbes habitaient autrefois le lac. .

La persévérance, en revanche, possède les outils qui permettent de rechercher des molécules complexes à base de carbone qui pourraient être les restes de microbes du passé.

«Nous recherchons des formes réalistes et des compositions réalistes», a déclaré Williford. «Les compositions chimiques – donc les éléments, les minéraux, les molécules, les molécules organiques que nous connaissons sont associés à la vie – nous recherchons toutes ces choses qui se produisent ensemble.»

Le cadre des études de la mission est Jezero, un cratère de 30 miles de large qui était autrefois un grand lac rempli par un delta de rivière. Le rover rampera le long de l’ancien delta, explorant ses tas de sédiments à la recherche de ces signaux chimiques de microbes qui se sont éteints lorsque Mars est devenu froid et stérile.

Mais la persévérance sera très probablement incapable de fournir une preuve définitive de la vie passée. Une autre partie de sa mission est d’être la première étape d’un relais robotique compliqué qui ramènera éventuellement certaines des roches sur Terre pour que les scientifiques les étudient de près.

La persévérance forera des échantillons de roche, les scellera dans des tubes puis les déposera à la surface. Un rover ultérieur, de l’Agence spatiale européenne, retracera le chemin de Perseverance afin de ramasser les tubes et de les transférer sur une petite fusée qui décollera dans l’espace. Les échantillons seront ensuite transférés vers un autre vaisseau spatial en orbite autour de Mars pour le retour sur Terre au début des années 2030.

Perseverance a été le troisième visiteur robotique de la Terre à arriver sur la planète rouge ce mois-ci. La semaine dernière, deux autres vaisseaux spatiaux, Hope des Émirats arabes unis et Tianwen-1 de Chine, sont entrés en orbite autour de Mars.

Mais le vaisseau spatial de la NASA n’est pas entré en orbite le premier. Au lieu de cela, il a zippé le long d’un chemin direct vers la surface.

À 15 h 48, heure de l’Est (2 h 18 IST), les contrôleurs du centre des opérations de mission du Jet Propulsion Laboratory de la NASA près de Pasadena, en Californie, ont reçu un mot de Perseverance selon lequel il était entré au sommet de l’atmosphère martienne à une vitesse de plus de 12000 mph. Le vaisseau spatial commençait les manœuvres d’atterrissage qui l’amèneraient à un arrêt en douceur en seulement sept minutes angoissantes.

Tout ce que n’importe qui sur Terre pouvait faire était de regarder et d’espérer que Perseverance fonctionnait comme prévu.

Mars est actuellement à 126 millions de miles de la Terre. Les signaux radio, voyageant à la vitesse de la lumière, prennent plus de 11 minutes pour se rendre de là à ici. Cela signifie que lorsque le message annonçant le début de la séquence d’atterrissage a atteint la Terre, le rover était déjà sur Mars depuis quatre minutes. La seule incertitude était de savoir s’il était arrivé en toute sécurité en un seul morceau, ou s’il s’était écrasé en plusieurs morceaux, un autre cratère artificiel à la surface de la planète.

Le centre des opérations de la NASA – moins rempli que les précédents atterrissages sur Mars en raison des précautions requises par la pandémie de coronavirus – était pour la plupart calme pensivement. Il y avait des annonces périodiques – et des applaudissements – alors que le vaisseau spatial descendait dans l’atmosphère: la décélération et le chauffage alors qu’il tranchait dans l’air mince martien, le déploiement d’un énorme parachute alors même qu’il était encore supersonique en vitesse, la perte de chaleur du rover. bouclier pour que ses caméras puissent naviguer vers sa destination, les tirs de moteurs de fusée pour ralentir davantage sa descente.

Dans la dernière étape, le rover a été abaissé à l’extrémité d’un câble sous un jetpack propulsé par fusée jusqu’à ce qu’il touche la surface.

À 15 h 55 (2 h 25 IST), des acclamations ont éclaté dans la salle de contrôle lorsque Perseverance est arrivé à la surface. «Touchdown confirmé», a déclaré Swati Mohan, l’ingénieur qui a commenté la descente. Une fois leur tâche accomplie, les membres de l’équipe ont applaudi et échangé des coups de poing et des coups de poing.

La NASA se concentrera d’abord sur le test des performances de son hélicoptère expérimental. Au cours des prochaines semaines, Perseverance déploiera la machine volante de 4 livres nommée Ingenuity. Si cela fonctionne, ce sera le premier vol de ce type dans l’atmosphère d’un autre monde du système solaire.

Voler sur Mars n’est pas une entreprise insignifiante. Il n’y a pas beaucoup d’air contre lequel pousser pour générer de la portance. À la surface de Mars, l’atmosphère n’est qu’à 1 / 100e aussi dense que celle de la Terre. La moindre gravité – un tiers de celle de la Terre – aide à voler. Mais décoller de la surface de Mars, c’est comme voler dans un air aussi mince que celui trouvé à une altitude de 100 000 pieds sur Terre.

L’ingéniosité est l’équivalent volant de Sojourner, le premier rover martien de la NASA, qui a atterri sur la planète rouge en 1997. Bien qu’il ait la taille d’un four à micro-ondes et ne soit qu’une démonstration de la technologie de base, les scientifiques pouvaient déjà voir les avantages de conduire pour explorer une variété de roches et de caractéristiques de surface, au lieu de rester au même endroit comme les anciens atterrisseurs vikings.

Avec le rover de la NASA à la surface, les observateurs de l’espace tourneront bientôt les yeux vers la mission chinoise Tianwen-1. En orbite autour de Mars, le vaisseau spatial se prépare à un atterrissage de son propre rover. En mai ou juin, l’atterrisseur et le rover sans nom de la mission tenteront de s’installer dans un bassin appelé Utopia Planitia. S’il réussit, cet explorateur étudiera la composition des glaces de la région, aidant potentiellement les futurs astronautes à comprendre quelles ressources sont à leur disposition s’ils partent pour la planète rouge.

