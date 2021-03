Le rover Perseverance de la NASA réalise un essai routier de 21 pieds et obtient une mise à jour logicielle pour l’exploration de Mars

08 mars 2021 11:16:28 IST

Le dernier rover Mars Perseverance de la NASA a mis 21 pieds, ou 6,5 mètres, sur son odomètre lors de son premier essai routier sur la planète rouge. Le rover s’est aventuré hors de son site d’atterrissage dans le cratère Jezero, deux semaines après s’être posé sur la planète rouge pour rechercher des signes de vie passée. Cependant, le lecteur a servi de test de mobilité – l’un des nombreux jalons que les membres de l’équipe Perseverance testeront et calibreront sur le rover avant qu’il n’entreprenne des missions scientifiques. Les allers-retours n’ont duré que 33 minutes et se sont si bien déroulés que d’autres trajets étaient prévus vendredi et samedi pour le robot d’astrobiologie à six roues.

L’entraînement a vu Perseverance avancer d’environ 4 mètres (13 pieds), prendre un virage à gauche de 150 degrés et se déplacer de 8 pieds (2,5 mètres) en marche arrière. L’équipe de rover a partagé des images de traces laissées pendant le trajet, au-dessus et autour de petits rochers, dans un communiqué.

La persévérance a atterri juste au bord de ce qui fait une piste d’atterrissage d’hélicoptère potentielle – un bel endroit plat. Le plan d’action pour Percy est de sortir de cette piste d’atterrissage, de laisser tomber la casserole, puis de revenir pour prendre le vol d’essai d’Ingenuity. Avant que le rover de la taille d’une voiture ne puisse se diriger vers un ancien delta de la rivière pour collecter des roches pour un éventuel retour sur Terre, il doit laisser tomber son «pan de ventre» protecteur et libérer l’hélicoptère expérimental Ingenuity.

L’équipe de rover se demande s’il faut emprunter la route la plus fluide via un delta voisin ou une route potentiellement plus difficile avec des vestiges intrigants de cette époque autrefois aqueuse sur Mars il y a 3 à 4 milliards d’années.

Le 26 février, huitième jour martien (sol) du rover Perseverance après l’atterrissage, les contrôleurs de mission ont également effectué une mise à jour logicielle, remplaçant le programme qui a aidé à son atterrissage par un programme sur lequel ils s’appuieront pour étudier la planète. Les scientifiques de la NASA ont également annoncé vendredi que l’équipe où Perseverance a fait un touché a été nommée en l’honneur du regretté écrivain de science-fiction Octavia E Butler. Butler a grandi à côté du Jet Propulsion Lab de la NASA à Pasadena et a été l’une des premières Afro-Américaines à recevoir l’attention du grand public pour ses œuvres de science-fiction, qui comprenaient « Bloodchild and Other Stories » et « Parabole du semeur », etc. selon une déclaration de l’agence spatiale.

Ingéniosité: le premier « gros boulot » du rover Perseverance

Le premier gros travail de Perseverance sera de trouver un aérodrome où son petit compagnon d’hélicoptère pourra décoller, selon un Space.com rapport. Les contrôleurs de mission ont reçu le premier rapport de situation d’Ingenuity Hélicoptère Mars attaché au ventre du rover, quelques heures après son atterrissage. L’ingéniosité restera attachée au rover pendant les prochaines semaines, La NASA avait dit dans un rapport à l’époque.

Si Ingenuity survit aux nuits glaciales martiennes à venir, où les températures descendent à des températures minimales de moins 90 degrés Celsius, l’équipe de la mission procédera au premier vol d’un avion sur un autre monde. Si Ingenuity parvient à atterrir avec succès et à rester opérationnelle, la NASA pourrait envoyer quatre successeurs, « chacun s’appuyant sur le succès du dernier », a indiqué l’agence.

Ces descendants du giravion Ingenuity peuvent apporter une dimension aérienne à l’exploration de Mars.

Avec les contributions de l’Associated Press.

Lisez aussi: Le rover Perseverance Mars de la NASA déploie un capteur de vent alors que les contrôles de santé se poursuivent

L’orbiteur de gaz traces de l’ESA et HiRISE de la NASA aperçoivent de superbes rover Perseverance sur Mars

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂