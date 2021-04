Le rover Perseverance de la NASA produit de l’oxygène sur Mars pour la première fois

De la NASA Rover de persévérance vient de marquer une autre première sur Mars, une qui pourrait aider les astronautes à explorer un jour la planète rouge.

Le rover a utilisé avec succès son instrument MOXIE pour générer de l’oxygène à partir du mince, dominé par le dioxyde de carbone Ambiance martienne pour la première fois, démonstration d’une technologie qui pourrait à la fois aider les astronautes à respirer et aider à propulser les fusées qui les ramènent chez eux sur Terre.

Le jalon du MOXIE a eu lieu mardi 20 avril, juste un jour après que Perseverance ait veillé sur une autre première épique martienne – le premier vol sur Mars de l’hélicoptère Ingenuity de la NASA , qui est monté au Red Planeton le ventre du rover.

« Il s’agit d’une première étape cruciale pour la conversion du dioxyde de carbone en oxygène sur Mars », Jim Reuter, administrateur associé de la Direction des missions de technologie spatiale de la NASA, dit dans un communiqué aujourd’hui (21 avril). « MOXIE a encore du travail à faire, mais les résultats de cette démonstration technologique sont pleins de promesses alors que nous nous dirigeons vers notre objectif de voir un jour des humains sur Mars. »

Faire de l’oxygène sur Mars

Le MOXIE de la taille d’un grille-pain (abréviation de «Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment») produit de l’oxygène à partir du dioxyde de carbone, expulsant le monoxyde de carbone comme déchet. Le processus de conversion se produit à des températures d’environ 1,470 degrés Fahrenheit (800 degrés Celsius), de sorte que MOXIE est composé de matériaux tolérants à la chaleur et comporte une fine couche d’or pour empêcher la chaleur potentiellement dommageable de rayonner vers l’extérieur dans le corps de Perseverance.

L’équipe MOXIE a réchauffé l’instrument pendant deux heures hier, puis l’a fait sortir de l’oxygène pendant une heure. MOXIE a produit 5,4 grammes d’oxygène pendant cette période, à peu près assez pour permettre à un astronaute de respirer facilement pendant 10 minutes, ont déclaré des responsables de la NASA.

Ce premier effort n’a pas maximisé MOXIE; il peut générer environ 10 grammes d’oxygène par heure. L’instrument pourrait éventuellement atteindre de tels niveaux, car l’équipe prévoit d’effectuer environ neuf autres essais au cours d’une année sur Mars (environ 687 jours terrestres).

Ces essais seront regroupés en trois phases, ont déclaré des responsables de la NASA. La première phase consiste à vérifier et à caractériser l’instrument, et la seconde évaluera les performances du MOXIE dans des conditions atmosphériques variables. Au cours de la troisième et dernière phase, « nous repousserons les limites », a déclaré le chercheur principal du MOXIE Michael Hecht dans le même communiqué.

Repousser les limites impliquera probablement de tester de nouveaux modes de fonctionnement ou d’ajouter « de nouvelles rides, comme une course où nous comparons les opérations à trois températures différentes ou plus », a ajouté Hecht, qui est basé au Haystack Observatory du Massachusetts Institute of Technology.

Les ingénieurs ont abaissé l’instrument MOXIE dans le rover Mars Perseverance en mars 2019. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

MOXIE et l’avenir de l’humanité sur Mars

MOXIE lui-même ne peut pas produire suffisamment d’oxygène pour faire une différence pour les efforts d’exploration futurs. Par exemple, le lancement de quatre astronautes au large de la surface martienne nécessiterait probablement environ 15 000 livres. (7 000 kilogrammes) de carburant pour fusée et 55 000 livres. (25 000 kg) d’oxygène, ont déclaré des responsables de la NASA. (Le propulseur de fusée se compose de carburant et d’un oxydant qui l’aide à brûler.)

Mais des successeurs de MOXIE beaucoup plus grands pourraient potentiellement être de grands catalyseurs d’exploration, permettant aux astronautes de Mars de « vivre de la terre « plutôt que de dépendre d’un réapprovisionnement coûteux et peu fréquent de la Terre, ont déclaré des responsables de l’agence.

La persévérance a atterri à l’intérieur du cratère Jezero de 45 kilomètres de large le 18 février, chargée de rechercher des signes d’anciens Vie sur Mars et recueillir des échantillons pour un retour futur sur Terre. Le rover sera en mesure de se concentrer pleinement sur ces travaux de base dans environ deux semaines, lorsque la fenêtre de vol d’un mois d’Ingenuity prendra fin.

Et MOXIE continuera à faire son travail en arrière-plan, pompant de temps en temps de petites bouffées de monoxyde de carbone dans l’air poussiéreux de Mars pour animer les travaux considérables du robot à six roues.