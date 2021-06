Le rover Perseverance de la NASA lance sa première campagne scientifique sur Mars

celui de la NASA Rover de persévérance a lancé sa campagne scientifique très attendue avec un road trip Red Planet.

La Persévérance, de la taille d’une voiture, a atterri à l’intérieur du cratère Jezero de 28 milles de large (45 kilomètres) de Mars le 18 février. Les premiers mois du robot à six roues sur la planète rouge ont été principalement consacrés à la vérification de la santé et des instruments et à la documentation du pionnier vols de la NASA Hélicoptère d’ingéniosité , qui s’est rendu sur Mars sur le ventre de Persévérance.

Mais Perseverance et ses systèmes sont maintenant à peu près à la hauteur, et Ingenuity a terminé sa campagne de vols de démonstration technologique et est passé à une mission prolongée qui nécessite moins de soutien et de supervision. Ainsi, le rover a commencé à se lancer dans sa propre mission scientifique, qui se concentre sur la recherche de signes d’anciens la vie martienne et la collecte d’échantillons pour un futur retour sur Terre.

Ce changement a commencé le 1er juin, lorsque Persévérance s’est éloigné de sa zone de touché.

« Nous mettons la phase de mise en service du rover ainsi que le site d’atterrissage dans notre rétroviseur et prenons la route », Jennifer Trosper, la nouvelle chef de projet Persévérance au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie du Sud, dit dans un communiqué . (Trosper, auparavant chef de projet adjoint pour Persévérance, a pris le nouveau poste cette semaine après le départ de l’ancien chef de projet de mission Matt Wallace pour devenir directeur adjoint du JPL pour la science planétaire.)

« Au cours des prochains mois, Persévérance explorera un terrain de 1,5 mile carré [4-square-kilometer] partie du plancher du cratère », a déclaré Trosper. « C’est à partir de cet endroit que les premiers échantillons d’une autre planète seront collectés pour un retour sur Terre par une future mission . »

Perseverance explorera deux unités géologiques distinctes à l’intérieur de cette parcelle : » Crater Floor Fractured Rough « , qui contient beaucoup de substratum rocheux ancien et exposé, et » Séítah « , qui possède également un substrat rocheux mais aussi des crêtes et des dunes de sable, entre autres caractéristiques. (Séítah signifie « au milieu du sable » en langue Navajo , ont déclaré des responsables de la NASA.)

« Pour rendre justice aux deux unités dans le temps imparti, l’équipe a proposé la version martienne d’une ancienne carte de style club automobile », a déclaré l’astrobiologiste Kevin Hand, co-responsable de cette campagne scientifique avec sa collègue scientifique du JPL, Vivian Sun. dans la même déclaration. « Nous avons planifié notre itinéraire, avec des bifurcations facultatives et des zones d’intérêt étiquetées et des obstacles potentiels sur notre chemin. »

Cette image annotée du cratère Jezero représente les itinéraires de la première campagne scientifique de Persévérance (dièses jaunes) ainsi que sa seconde (dièses jaune clair). (Crédit image : NASA/JPL-Caltech/Université de l’Arizona)

Si tout se passe comme prévu, Perseverance collectera et stockera un ou deux échantillons de chacun des quatre emplacements des deux unités – des endroits que l’équipe détermine le mieux pour capturer l’histoire et l’évolution de Jezero, qui a hébergé un grand lac et un delta de rivière pendant longtemps. depuis.

« Commencer avec les unités géologiques Crater Floor Fractured Rough et Séítah nous permet de commencer notre exploration de Jezero au tout début », a déclaré Hand. « Cette zone était sous au moins 100 mètres [328 feet] d’eau il y a 3,8 milliards d’années. Nous ne savons pas quelles histoires les roches et les affleurements stratifiés nous raconteront, mais nous sommes ravis de commencer. »

Après avoir terminé à Crater Floor Fractured Rough et Séítah, Persévérance retournera à son site d’atterrissage, que l’équipe de la mission a nommé d’après la célèbre auteure de science-fiction Octavia E. Butler. Le rover à propulsion nucléaire roulera ensuite vers le nord et l’ouest vers le site de sa deuxième campagne scientifique – le delta de Jezero.

Ici sur Terre, les deltas sont bons pour préserver les composés organiques et les signes de vie, donc l’équipe de la mission est impatiente de voir ce que contiennent les anciens dépôts fluviaux de Jezero.

La mission de Persévérance devrait durer au moins une année martienne, soit environ 687 jours terrestres. Mais le robot pourrait continuer à errer beaucoup plus longtemps, si un précédent est un guide. La persévérance est largement calquée sur celle de la NASA Rover de curiosité , qui continue d’explorer le cratère Gale de Mars aujourd’hui, près de neuf ans après son atterrissage en août 2012.