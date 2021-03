Le rover Perseverance de la NASA déploie un capteur de vent sur Mars

De la NASA Rover de persévérance continue de se mettre à jour sur la planète rouge.

Puisque L’atterrissage parfait de Perseverance le 18 février , l’équipe de rover vérifie méthodiquement ses sept instruments scientifiques et divers sous-systèmes. Par exemple, Perseverance vient de déployer son capteur de vent, comme le montrent les photos avant et après capturées par les caméras de navigation du robot à six roues.

Le capteur de vent fait partie de la station météo de Perseverance, appelée Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA). L’instrument surveillera la température de l’air, l’humidité, le rayonnement, la poussière et le vent sur le site d’atterrissage de Perseverance, le fond du cratère Jezero, un trou de 45 km de large dans le sol abritant un lac profond et un delta de rivière dans le passé ancien.

Félicitations à l'équipe MEDA! Regardez ce qui vient d'être déployé !! Le capteur de vent!

La persévérance, au cœur de la mission de 2,7 milliards de dollars de la NASA sur Mars 2020, recherchera des signes de vie à l’intérieur de Jezero et collectera et mettra en cache des échantillons pour un futur retour sur Terre. Mais ce travail scientifique principal ne commencera pas immédiatement après la mise en service du rover; Le premier gros travail de Perseverance sera de trouver un aérodrome où son petit compagnon d’hélicoptère pourra décoller.

Cet hélicoptère, un 4 livres. (1,8 kilogrammes) artisanat nommé Ingenuity , a voyagé sur Mars sur le ventre de Persévérance. Ingenuity se déploiera sur l’aérodrome et tentera d’effectuer les tout premiers vols de giravions sur un monde au-delà de la Terre, démontrant une technologie qui pourrait ouvrir la voie à une toute nouvelle stratégie d’exploration de Mars.

Le capteur de vent du rover Perseverance a été déployé, comme le montre cette photo prise par l’une des caméras de navigation du robot. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Les vols d’Ingenuity auront probablement lieu ce printemps, et les travaux scientifiques et d’échantillonnage commenceront sérieusement cet été, ont déclaré les membres de l’équipe de la mission.

Mais les débuts de Perseverance sur Mars sont loin d’être ennuyeux. L’équipe de rover a déjà publié plus de 6300 photos Jezero du rover, dont beaucoup sont des photos haute résolution spectaculaires prises avec le système de caméra Mastcam-Z de Perseverance. Vous pouvez les trouver ici . Bonne visite!