Le rover Perseverance de la NASA a vu sa grue céleste s’écraser sur Mars (photo)

L’étape de descente « Sky Crane » du rover Perseverance Mars a fait le sacrifice ultime la semaine dernière, et nous avons maintenant une photo pour commémorer la mort héroïque du robot volant.

La grue du ciel propulsée par fusée a abaissé le rover Perseverance de la taille d’une voiture sur le sol du cratère Jezero de Mars sur des câbles jeudi dernier (18 février), apportant la terrible séquence d’entrée, de descente et d’atterrissage (EDL) du rover « sept minutes de terreur » à une fin réussie.

Juste après le toucher des roues du rover, la grue céleste s’est envolée pour s’écraser intentionnellement à une distance de sécurité – et Perseverance a pris une photo des conséquences immédiates de l’impact, a annoncé la NASA mercredi 24 février.

Cette image de l’une des caméras de danger arrière, ou Hazcams, à bord du rover Perseverance Mars de la NASA, montre un panache de fumée de l’étape de descente écrasée qui a abaissé le rover à la surface martienne. Cette image a été prise une minute ou deux après l’atterrissage du rover le 18 février 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

« Un moment de respect pour l’étape de descente. Deux minutes après m’avoir transporté en toute sécurité à la surface de Mars, j’ai attrapé le panache de fumée sur l’une de mes Hazcams [hazard-avoidance cameras] de son impact de surface intentionnel – un acte qui m’a protégé et l’intégrité scientifique de mon site d’atterrissage « , ont écrit des responsables de l’agence via le compte Twitter officiel de la mission, @NASAPersevere.

Perseverance a documenté son EDL avec des détails sans précédent, capturant une vidéo haute définition avec plusieurs caméras alors qu’elle traversait le ciel martien en direction du sol de Jezero. Cette vidéo épique montre les événements clés de la séquence de toucher des roues, y compris le déploiement du parachute supersonique de la mission et le moment où les six roues du rover ont heurté la terre rouge.

D’autres yeux robotiques regardaient également jeudi. Par exemple, la caméra HiRISE à bord de Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, qui fait le tour de la planète rouge depuis 2006, a pris une photo de Perseverance glissant dans les cieux extraterrestres sous son parachute. Et un jour plus tard, HiRISE a imaginé le matériel de mission au sol – pas seulement Perseverance, mais aussi sa grue céleste, son bouclier thermique et son combo parachute-backshell dans leurs différents endroits de repos au sein de Jezero.

La persévérance est la pièce maîtresse de la mission Mars 2020 de 2,7 milliards de dollars, qui recherchera des signes de vie ancienne et collectera et mettra en cache des dizaines d’échantillons pour un éventuel retour sur Terre. Le rover est toujours en train d’effectuer ses vérifications après l’atterrissage, mais il a déjà commencé à imaginer son environnement en détail.

Par exemple, l’équipe de mission vient de publier un panorama haute définition à 360 degrés du site d’atterrissage assemblé à partir de 142 images capturées par le système de caméra Mastcam-Z de Perseverance. La magnifique photo offre notre meilleur aperçu du cratère de Jezero, qui abritait il y a longtemps un delta de la rivière qui s’est déversé dans un lac de plusieurs mètres de profondeur.

Nous en apprendrons beaucoup plus sur cet endroit mystérieux une fois que Perseverance sera pleinement opérationnel. Alors restez à l’écoute!

