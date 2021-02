Le rover Perseverance capture un magnifique panorama HD du site d’atterrissage de Mars

De la NASA Rover de persévérance nous a donné notre meilleure vue sur son site d’atterrissage martien.

La Persévérance de la taille d’une voiture a capturé un magnifique panorama à 360 degrés de ses environs sur le sol du cratère Jezero, qui abritait un lac et un delta de rivière il y a des milliards d’années.

La photo, que la NASA a publiée aujourd’hui (24 février), est composée de 142 images individuelles prises par le système de caméra Mastcam-Z de Perseverance samedi 21 février, trois jours après le rover a atterri .

En rapport: Où trouver les dernières photos Mars du rover Perseverance

Mises à jour en direct: Mission du rover Mars Perseverance de la NASA

Les membres de l’équipe de la mission avaient déjà assemblé un panorama de Jezero à l’aide d’images prises vendredi 20 février par les caméras de navigation de Perseverance. Mais le Mastcam-Z haute définition a des yeux plus nets, de sorte que la photo nouvellement dévoilée est plus frappante et détaillée.

Le bord éloigné de Jezero est visible sur la nouvelle photo, tout comme une falaise qui est un vestige de l’ancien delta, ont déclaré des responsables de la NASA. Le nouveau panorama est zoomable, vous pouvez donc inspecter ces caractéristiques – et d’autres au premier plan, y compris les roches curieusement « trouées » – de près dans la version pleine résolution, que vous pouvez trouver ici .

Cette roche sculptée par le vent, vue dans le premier panorama à 360 degrés pris par l’instrument Mastcam-Z sur le rover Perseverance Mars de la NASA, montre à quel point le système de caméra capture les détails. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS / ASU)

Comme son nom l’indique, Mastcam-Z repose sur le mât en forme de tête de Perseverance. Le système se compose de deux caméras zoomables qui peuvent résoudre des caractéristiques aussi petites que 0,1 à 0,2 pouces (3 à 5 millimètres) de diamètre près du rover et 6,5 à 10 pieds de diamètre (2 à 3 mètres) au loin, ont déclaré des responsables de la NASA.

Mastcam-Z est similaire au système Mastcam sur le prédécesseur de Perserverance, le Rover de curiosité , qui a atterri à l’intérieur du cratère Gale de Mars en août 2012 et est toujours aussi fort. Mais Mastcam-Z est plus capable. Par exemple, la Mastcam de Curiosity ne peut pas zoomer, ce que vous avez peut-être deviné à cause de l’absence d’un « Z » dans son nom.

En rapport: La mission Mars du rover Perseverance de la NASA en images

Une partie du panorama capturé par le système de caméra Mastcam-Z à bord du rover Perseverance Mars de la NASA. Le panorama complet se compose de 142 images prises le 21 février 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS)

L’équipe Perseverance commence tout juste à faire le point sur le site d’atterrissage. Mais les premières photos du rover montrent un paysage qui ressemble à ceux explorés par d’autres rovers de la NASA sur Mars.

« Nous sommes nichés dans un endroit idéal, où vous pouvez voir différentes fonctionnalités similaires à bien des égards aux fonctionnalités trouvées par Spirit, Opportunity et Curiosity sur leurs sites d’atterrissage, » Jim Bell, chercheur principal de Mastcam-Z, de l’Arizona State University’s School of Exploration de la Terre et de l’espace, a déclaré dans un communiqué de la NASA .

La NASA tiendra une session de questions et réponses demain (25 février) à 16 h HNE (21 h 00 GMT) pour discuter en détail du panorama haute définition. Bell participera à cet événement, tout comme les autres membres de l’équipe Mastcam-Z Elsa Jensen, de Malin Space Science Systems, et Kjartan Kinch, de l’Institut Niels Bohr de l’Université de Copenhague au Danemark. Vous pouvez regarder le briefing en direct sur le site sœur de 45Secondes.fr 45secondes.fr , gracieuseté de la NASA.

La persévérance est au cœur de la mission Mars 2020 de 2,7 milliards de dollars de la NASA, qui cherchera des signes de la vie antique sur Mars à Jezero et collectera des dizaines d’échantillons pour un futur retour sur Terre. Le rover effectue également plusieurs démonstrations technologiques, y compris un hélicoptère nommé Ingenuity qui tentera de devenir le premier giravion à voler sur un monde au-delà de la Terre.

Après avoir terminé les bilans de santé après l’atterrissage de Perseverance, l’équipe de rover se préparera pour les vols pionniers d’Ingenuity, qui auront probablement lieu ce printemps. Les travaux scientifiques et d’échantillonnage commenceront probablement sérieusement cet été, si tout se passe comme prévu, ont déclaré les membres de l’équipe de la mission.

Mike Wall est l’auteur de « Là-bas« (Grand Central Publishing, 2018; illustré par Karl Tate), un livre sur la recherche de la vie extraterrestre. Suivez-le sur Twitter @michaeldwall. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.