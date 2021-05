Le rover Perseverance capture les sons du vol de l’hélicoptère martien Ingenuity dans un premier temps impressionnant (vidéo)

Nous avons déjà vu la NASA Hélicoptère d’ingéniosité voler sur Mars – et maintenant nous pouvons l’entendre aussi.

L’agence Rover de persévérance a capturé le vrombissement des rotors à rotation rapide d’Ingenuity lors du quatrième vol du petit hélicoptère Red Planet, qui a eu lieu le 30 avril, ont annoncé des responsables de la NASA aujourd’hui (7 mai).

L’enregistrement nouvellement sorti, qui a été réalisé à l’aide du microphone de l’instrument SuperCam rock-zapping de Perseverance, marque la première fois qu’un vaisseau spatial enregistre l’audio d’une autre sonde sur un monde au-delà de la Terre. Et il a plus qu’une valeur de gee-whiz, ont déclaré les membres de l’équipe de rover.

« Cet enregistrement sera une mine d’or pour notre compréhension de l’atmosphère martienne, » David Mimoun, responsable scientifique du microphone SuperCam, professeur de science planétaire à l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE-SUPAERO) à Toulouse, France , dit dans un communiqué .

Vidéo: Admirez la vue sur Mars depuis le quatrième vol de l’hélicoptère Ingenuity

Le rover Mars Perseverance de la NASA a acquis cette image de l’hélicoptère Ingenuity Mars (en haut à droite) à l’aide de sa caméra Mastcam-Z le 30 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS)

La persévérance porte deux microphones – le micro d’instrument SuperCam et celui qui fait partie du système de caméra d’entrée, de descente et d’atterrissage du rover. Les deux micros avaient déjà capturé l’audio avant le 30 avril – les tout premiers enregistrements sonores réalisés à la surface de Mars.

Perseverance a capturé une vidéo de tous les vols d’Ingenuity à ce jour, à partir d’un point d’observation à 80 mètres (262 pieds) du site de décollage et d’atterrissage de l’hélicoptère. Mais les membres de l’équipe de rover n’ont pas essayé d’enregistrer de l’audio avant la sortie numéro quatre, expliquant qu’ils voulaient s’assurer que de tels efforts ne pourraient en aucune manière interférer avec les différents systèmes de Perseverance.

Et il n’y avait certainement aucune garantie que le micro de SuperCam allait capter le moindre coup de rotor le 30 avril.

« C’est une très bonne surprise », a déclaré Mimoun. « Nous avions effectué des tests et des simulations qui nous ont dit que le microphone capterait à peine les sons de l’hélicoptère, car le Atmosphère de Mars amortit fortement la propagation du son. Nous avons eu la chance d’enregistrer l’hélicoptère à une telle distance. «

Et l’ingéniosité n’était pas aussi bruyante qu’il n’y paraît dans l’enregistrement; les membres de l’équipe ont isolé le clapotis du rotor et ont coupé d’autres fréquences pour rendre l’hélicoptère plus facile à entendre.

La persévérance et l’ingéniosité ont atterri ensemble le 18 février sur le sol du cratère Jezero de Mars, qui abritait un lac et un delta fluvial il y a des milliards d’années. Le 4 livres. (1,8 kilogrammes) hélicoptère déployé depuis le ventre du rover le 3 avril, lançant une campagne de vol de démonstration technologique qui était censée durer au maximum 30 jours.

Mais l’ingéniosité a si bien performé qu’elle a récemment obtenu une extension de mission . L’hélicoptère entre maintenant dans une nouvelle phase, au cours de laquelle il tentera de mettre en valeur le potentiel de reconnaissance des giravions de Mars.

Cette nouvelle phase commencera sérieusement après le vol numéro cinq, qui est devrait décoller aujourd’hui vers 15h30 HAE (19h30 GMT). Si tout se passe comme prévu, Ingenuity effectuera son premier vol aller simple vers un nouvel aérodrome à 129 mètres de son emplacement actuel.

Ce nouvel endroit est le long de la traversée prévue de Perseverance. Les deux robots doivent rester relativement proches l’un de l’autre; les communications vers et depuis l’Ingenuity à énergie solaire doivent passer par le rover de la taille d’une voiture.

La persévérance, quant à elle, s’apprête à plonger ses dents dans sa propre mission scientifique, qui a deux objectifs principaux: rechercher des signes de la vie antique sur Mars et collecter et mettre en cache des dizaines d’échantillons pour un retour futur sur Terre.

SuperCam joue un rôle important dans ce type de travail. L’instrument permet à Perseverance d’évaluer la composition des roches de loin, aidant à identifier des cibles qui méritent une enquête plus approfondie. L’audio enregistré pendant le processus de rock-zapping peut révéler à quel point un rocher est dur et s’il a ou non un revêtement, ont déclaré les membres de l’équipe SuperCam.