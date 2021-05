Le rover Perseverance capture le bourdonnement distinct du cinquième vol de l’hélicoptère Ingenuity sur Mars

11 mai 2021 12:53:47 IST

D’abord, les images étonnantes, puis la vidéo. Maintenant, la NASA partage les sons de son petit hélicoptère bourdonnant dans l’air mince martien. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie a publié ce tout premier audio vendredi, juste avant qu’Ingenuity effectue son cinquième vol d’essai, un court trajet aller simple vers un nouvel aérodrome. Lors du quatrième vol une semaine plus tôt, le faible bourdonnement des pales de l’hélicoptère tournant à plus de 2 500 tours par minute est à peine audible. Cela ressemble presque à un moustique grave et lointain ou à d’autres insectes volants.

C’est parce que l’hélicoptère de 4 livres (1,8 kilogramme) se trouvait à plus de 80 mètres (260 pieds) du microphone du rover Perseverance. Les rafales de vent grondant ont également obscurci le son de l’hélico.

Les scientifiques ont isolé le son des lames vrombissantes et l’ont amplifié, ce qui le rend plus facile à entendre.

Ingenuity – le premier avion propulsé à voler sur une autre planète – est arrivé sur Mars le 18 février, s’accrochant au ventre de Perseverance. Son premier vol a eu lieu le 19 avril; La NASA a nommé la zone de décollage et d’atterrissage Wright Brothers Field en l’honneur de Wilbur et Orrville, qui ont effectué les premiers vols d’avion au monde en 1903. Un morceau de tissu d’aile de la taille d’un timbre du Wright Flyer original se trouve à bord d’Ingenuity.

La démo technologique de 85 millions de dollars était censée se terminer il y a quelques jours, mais la NASA a prolongé la mission d’au moins un mois pour obtenir plus de temps de vol.

Pour le vol d’essai de 108 secondes de vendredi après-midi, l’hélicoptère a voyagé vers le sud dans la même direction que le rover. Une fois au-dessus de son nouvel aérodrome, l’hélicoptère a grimpé à deux fois son altitude précédente – 33 pieds (10 mètres) – a pris des photos, puis a atterri. Les deux aérodromes sont distants de 129 mètres (423 pieds).

Une fois la première phase de l’hélicoptère terminée, le rover peut maintenant commencer à rechercher des roches qui pourraient contenir des signes de vie microscopique passée. Des échantillons de carottes seront collectés pour un retour éventuel sur Terre.

.

