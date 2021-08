Le rover martien Curiosity de la NASA termine neuf ans sur la planète rouge

in

Le rover Curiosity a récemment fêté son anniversaire sur Mars dans la nuit du 5 août. Le robot qui a été lancé en novembre 2011 et a atteint Mars le 5 août 2012 est présent sur la planète rouge depuis neuf ans. Il a été conçu pour avoir une durée de vie de 14 ans.

Avec l’aide du les observations du rover, les scientifiques ont pu mieux comprendre la planète rouge. Au cours de ces neuf années, le rover a parcouru un peu plus de 25 km (un total de 16,14 milles).

Les observations faites par le rover ont révélé que dans un passé ancien, le cratère Gale sur Mars abritait un système de lacs et de cours d’eau. Cette découverte indiquait la possibilité que la planète rouge soit capable de supporter la vie, tout comme la Terre.

Les produits chimiques organiques sont un autre signe de vie découvert par Curiosity sur Mars. Ces éléments contiennent du carbone qui est considéré comme les éléments constitutifs de la vie. Un pic de concentration de méthane a également été observé par le Curiosity Rover. Le méthane peut être produit à la fois par des êtres vivants mais aussi par des processus abiotiques.

À l’occasion du neuvième anniversaire de Curiosity sur la planète rouge, la NASA a partagé une photo du rover cliqué en 2018. Le rover curieux enquêtait sur la crête de Vera Rubin lorsqu’il s’est photographié.

Curiosity a tweeté à ses 4,1 millions d’abonnés sur Twitter, leur faisant savoir qu’il célèbre son neuvième landiversaire. Habituellement, le rover solitaire chante lui-même la chanson Happy Birthday chaque année.

Je fête mon 9ème landiversaire sur Mars. En 2012, j’ai commencé à courir. J’ai parcouru un total de 16,3 mi (26,3 km), grimpé 1 509 pi (460 m) d’altitude et collecté 32 échantillons forés. Le temps passe vite quand on fait de la science. Merci d’avoir roulé ! https://t.co/PXHNFvZ9wv pic.twitter.com/42naEmeSsv – Curiosity Rover (@MarsCuriosity) 5 août 2021

Récemment, le rover sur Mars a capturé une image d’un petit rocher dans le cratère Gale, rapporte Espace.com. La petite structure ne mesure que 16,5 centimètres (6,5 pouces) de hauteur. Cependant, les scientifiques sont enthousiasmés par sa forme inhabituelle.

En plus du rover Curiosity, la NASA dispose de deux autres robots explorant Mars : l’atterrisseur InSight et le rover Perseverance. L’agence spatiale chinoise China National Space Administration (CNSA) dispose également d’un module atterrisseur-rover sur Mars – le rover Zhurong. Après les États-Unis et la Russie, la Chine n’est que le troisième pays à avoir réussi à faire atterrir un robot sur Mars.

