Le rover Mars Perseverance de la NASA est dans la dernière ligne droite de son voyage vers la planète rouge

Le long voyage dans l’espace lointain du prochain rover martien de la NASA est presque terminé.

La taille de la voiture Rover de persévérance , qui a été lancé le 30 juillet de l’année dernière, devrait atterrir dans le cratère Jezero de 45 kilomètres de large le 18 février.

« Je suis ravie d’être ici aujourd’hui alors que notre compte à rebours vers Mars passe de quelques mois à quelques semaines », a déclaré Lori Glaze, directrice de la Division des sciences planétaires de la NASA, lors d’une conférence de presse mercredi 27 janvier. « La persévérance se rapproche de la planète rouge et notre équipe se prépare à ce qu’elle atterrisse Cratère de Jezero . «

La persévérance est la pièce maîtresse de la mission Mars 2020 de 2,7 milliards de dollars de la NASA, qui ouvrira de nouveaux horizons dans l’exploration de la planète rouge. Par exemple, le rover recherchera des preuves d’anciens Vie sur Mars sur le sol de Jezero, qui abritait un lac et un delta fluvial il y a des milliards d’années. Aucun robot précédent de Red Planet n’a fait un tel travail (bien que les atterrisseurs Viking jumeaux de la NASA, qui ont atterri en 1976, aient recherché des signes d’organismes existants).

Il sera probablement difficile pour Perseverance de faire une détection définitive de la vie ancienne, si elle existait effectivement, ont déclaré les membres de l’équipe de mission. Mais un autre aspect pionnier de la mission du rover pourrait permettre cette percée tant attendue, si les seules observations sur place de Perseverance ne suffisent pas.

La persévérance lancera le tout premier effort de retour d’échantillons de Mars de l’humanité. Le robot collectera et mettra en cache plusieurs dizaines d’échantillons, qu’une campagne conjointe NASA-Agence spatiale européenne transport sur Terre dès 2031 .

Ce matériau vierge de Mars sera étudié par des scientifiques ici pendant des décennies, tout comme les chercheurs se penchent encore sur les roches lunaires d’Apollo aujourd’hui, 50 ans après leur collecte, a déclaré Glaze. Et les investigations astrobiologiques seront sans aucun doute une priorité pour les équipes qui mettent la main sur la roche et la saleté collectées par Perseverance.

« Les échantillons de Mars ont le potentiel de changer profondément notre compréhension de l’origine, de l’évolution et de la distribution de la vie sur Terre et ailleurs dans le système solaire », a déclaré Glaze.

Mars 2020 est également conçu pour ouvrir la voie à de futurs efforts d’exploration audacieux. Par exemple, un petit hélicoptère nommé Ingenuity voyage sur la planète rouge sur le ventre de Perseverance. Peu de temps après l’atterrissage, Ingenuity se rendra et effectuera quelques courts vols d’essai, le premier jamais réalisé par un giravion sur un monde au-delà de la Terre. Si Ingenuity fonctionne bien, les hélicoptères pourraient commencer à sillonner le ciel martien dans un avenir proche, servant d’éclaireurs pour les rovers et / ou collectant eux-mêmes des données, ont déclaré des responsables de la NASA.

Perseverance comporte également un instrument appelé MOXIE (abréviation de «Mars Oxygen ISRU Experiment»), qui générera de l’oxygène à partir de la mince atmosphère martienne dominée par le dioxyde de carbone. Une telle technologie, une fois mise à l’échelle, pourrait aider l’humanité à s’installer sur la planète rouge, ont déclaré les membres de l’équipe de la mission.

La persévérance ne peut pas faire tout ce travail, bien sûr, à moins d’atterrir en toute sécurité le 18 février. Le rover descendra en utilisant la même stratégie dramatique de « grue céleste » employée par son prédécesseur, le Rover de curiosité , en août 2012. Et Mars 2020 bénéficiera de quelques avancées par rapport à Curiosity à cet égard – en particulier, la technologie de « déclenchement de portée » et de « navigation relative au terrain », qui permettre à Perseverance de se poser plus précisément que Curiosity a fait.

Mais, à 2260 livres. (1025 kilogrammes), Perseverance est un peu plus lourd que Curiosity – plus lourd, en fait, que n’importe quelle charge utile jamais atterri sur Mars. Et Jezero est hérissé de dangers tels que des falaises et des rochers.

« Je ne pense pas que j’exagère quand je dis que l’entrée, la descente et l’atterrissage sont la partie la plus critique et la plus dangereuse d’une mission », Allen Chen, responsable de l’entrée, de la descente et de l’atterrissage de Mars 2020 au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Le sud de la Californie, a déclaré lors de la conférence de presse de mercredi.

« Le succès n’est jamais assuré », a déclaré Chen. « Et c’est particulièrement vrai lorsque nous essayons de faire atterrir le rover le plus gros, le plus lourd et le plus compliqué que nous ayons jamais construit sur le site le plus dangereux dans lequel nous ayons jamais tenté d’atterrir. »

Alors, pensez à de joyeuses pensées pour la persévérance le 18 février. Ou commencez à y penser maintenant; ça ne pouvait pas faire de mal, et le grand jour n’est qu’à trois semaines.