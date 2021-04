Le rover Mars Curiosity de la NASA prend un selfie pittoresque au Mont Mercou

Le rover martien Curiosity de la NASA a récemment posé pour un selfie devant un bel affleurement rocheux martien appelé « Mont Mercou », après avoir sondé la région à la recherche d’indices sur le passé de la planète rouge.

Curiosity a atterri à l’intérieur du cratère Gale sur Mars de 154 kilomètres de large en août 2012 dans le but principal de savoir si la planète est ou était propice à la vie. Plus tôt en mars, le rover est arrivé à une formation rocheuse pittoresque alors qu’il traversait les pentes du mont Sharp – une montagne de 5 km de haut située au centre du cratère Gale, que Curiosity escalade depuis septembre 2014.

Cette nouvelle formation rocheuse – surnommée Mont Mercou après une montagne en France – mesure environ 6 mètres de haut et peut être vue à gauche du rover dans le nouveau selfie, que la NASA a publié mardi 30 mars.

Le rover Curiosity Mars de la NASA a utilisé deux caméras différentes pour créer ce selfie devant un affleurement rocheux nommé Mont Mercou, qui mesure 6 mètres de haut. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS)

À l’aide de son instrument Mastcam, le rover a pris 11 images de lui-même près du Mont Mercou le 16 mars, ainsi que 60 autres images le 26 mars, qui ont été prises à l’aide du Mars Hand Lens Imager (MAHLI) sur le bras robotique du rover. Les deux ensembles d’images ont été combinés pour créer le dernier selfie du rover.

Les nouvelles images capturent non seulement le rover et le magnifique paysage martien, mais montrent également un nouveau trou de forage, représentant le 30ème échantillon de roche de Curiosity sur Mars, qui a été surnommé « Nontron » après le petit village du sud-est de la France, près du Mont Mercou . Curiosity a utilisé sa perceuse pour pulvériser les échantillons de roche en poudre, qui est ensuite déposée dans des instruments de laboratoire à l’intérieur du véhicule et analysée pour des signes que Mars aurait pu autrefois soutenir la vie, selon un communiqué de la NASA.

« L’équipe a choisi des surnoms liés à Nontron pour cette partie de la planète rouge parce que les orbiteurs de Mars ont détecté de la nontronite, un type de minéral argileux trouvé près de Nontron, [France] », selon le communiqué. » Les missions de surface attribuent des surnoms aux points de repère pour fournir aux membres de l’équipe de la mission un moyen commun de se référer aux roches, sols et autres caractéristiques géologiques d’intérêt. »

Actuellement, le rover est en train de gravir le mont Sharp, passant de «l’unité argileuse» – une zone caractérisée par des minéraux qui se forment généralement dans l’eau – et de «l’unité contenant du sulfate». Les sulfates, comme le gypse et les sels d’Epsom, sont des minéraux qui se forment lorsque l’eau s’évapore, de sorte que la présence de sulfates sur Mars pourrait fournir des indices sur l’histoire de l’eau sur Mars.

« Les scientifiques ont longtemps pensé que cette transition pourrait révéler ce qui est arrivé à Mars alors qu’elle est devenue la planète désertique que nous voyons aujourd’hui », selon le communiqué de la NASA.

Le rover Curiosity Mars de la NASA a utilisé son instrument Mastcam pour prendre les 32 images individuelles qui composent ce panorama de l’affleurement surnommé «Mont Mercou». (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS)

En plus du nouveau selfie, le rover a également capturé une paire de panoramas offrant une vue 3D du mont Mercou. À l’aide de sa Mastcam le 4 mars, Curiosity a pris 32 images individuelles pour créer une vue panoramique de l’affleurement à environ 40 mètres. Le rover a également photographié les côtés de la formation rocheuse à la même distance pour créer un effet stéréoscopique similaire à ceux observés dans les viseurs 3D.

«L’étude de l’affleurement sous plus d’un angle aide les scientifiques à se faire une meilleure idée de la géométrie 3D des couches sédimentaires du mont Mercou», selon le communiqué de la NASA.

Le rover Curiosity Mars de la NASA a utilisé son instrument Mastcam pour prendre ce panorama à 360 degrés du Mont Mercou dans le contexte du mont Sharp le 3 mars 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS)

Curiosity a également utilisé sa Mastcam pour créer un panorama à 360 degrés du Mont Mercou et de ses environs, composé de 126 images individuelles prises le 3 mars. Le Mont Mercou est capturé à droite dans la partie supérieure de cette vue panoramique, avec le Mont Sharp’s sommets qui dominent derrière l’affleurement et son sommet près du haut de l’image, juste à gauche du centre.

