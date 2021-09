Le rover lunaire VIPER de la NASA atterrira au bord du cratère Nobile au pôle Sud de la Lune

21 sept. 2021 15:46:59 IST

Le prochain Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) atterrira au pôle Sud de la Lune, près du bord ouest du cratère Nobile. VIPER, qui fait partie de la mission Artemis, devrait être lancé d’ici la fin de 2023. La mission vise à cartographier et à explorer la surface et le sous-sol du pôle Sud à la recherche d’eau et d’autres ressources.

Le rover décollera pour sa destination dans une fusée SpaceX Falcon-Heavy par l’atterrisseur Griffin d’Astrobotic dans le cadre de l’initiative Commercial Lunar Payload Services de la NASA.

Le site d’atterrissage prévu du VIPER est d’un grand intérêt pour les scientifiques. Le pôle Sud de la Lune est l’une des zones les plus froides de notre système solaire, aucune mission lunaire antérieure n’ayant exploré la région. Selon Daniel Andrews, chef de projet de VIPER, le rover s’aventurera dans territoire inexploré pour des hypothèses et révéler des données critiques pour l’exploration spatiale future.

La zone a été explorée à ce jour en utilisant uniquement des instruments de télédétection, y compris ceux installés sur le satellite d’observation et de détection du cratère lunaire et l’orbiteur de reconnaissance lunaire de la NASA.

Les données de ces instruments ont aidé les scientifiques à glaner que des réserves potentielles de glace et d’autres ressources existent dans les zones ombragées près des pôles de la Lune.

Cratère d’impact, le cratère Nobile est né d’une collision avec un autre corps céleste plus petit. Le cratère permet à la glace d’exister car il est presque en permanence recouvert d’ombres. Le périmètre du cratère Nobile est entouré de cratères plus petits et plus accessibles qui fourniraient à VIPER des emplacements idéaux pour son enquête.

Selon Thomas Zurbuchen, administrateur associé pour la science au siège de la NASA, les données envoyées par le rover seraient cruciales pour les futures missions Artemis, ainsi que pour « les scientifiques du monde entier ayant un aperçu plus approfondi de l’origine cosmique, de l’évolution et de l’histoire de notre Lune ». Il a ajouté que le rover améliorerait également la compréhension de l’environnement lunaire dans des zones auparavant inexplorées.

L’équipe VIPER prévoit également de comprendre comment des ressources telles que eau gelée arrivé sur le corps céleste en premier lieu. L’équipe prévoit également d’identifier comment ils ont été préservés pendant des milliards d’années, comment ils s’échappent et où ils finissent.

Le rover utilisera un certain nombre d’instruments tels que le marteau perforateur Regolith and Ice Drill for Exploring New Terrains (TRIDENT), le système de spectromètre de volatilité proche infrarouge (NIRVSS), l’instrument de spectromètre de masse d’observation des opérations lunaires (MSolo) et le système de spectromètre à neutrons. (NSS) pour glaner des données à la surface de la Lune.

Selon la NASA, les astronautes « suivront les empreintes des roues de VIPER et atterriront au pôle Sud lunaire » lorsqu’ils retourneront sur la Lune après la mission Apollo.

.

