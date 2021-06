Le rover InSight de la NASA passe en « mode hibernation » : il y a tellement de poussière que ses panneaux solaires produisent à peine de l’énergie

Les rovers de la NASA sur Mars sont propulsés par énergie solaire produite par des panneaux solaires qui les recouvrent. C’est idéal car l’énergie présente et « infinie » est exploitée. in situ. Le problème survient lorsque les panneaux solaires ne captent pas assez de lumière, ce qui arrive actuellement à InSight à cause de la poussière de la planète rouge aride.





Comme annoncé par la NASA, le rover InSight passera en mode hibernation pendant l’hiver martien. Cela vise à économiser et à conserver l’énergie du rover pour faire face à l’hiver. Les panneaux solaires du rover sont actuellement couverts de poussière et il n’y a pas assez de vent pour les « nettoyer ». D’autre part, Mars est à l’un de ses points les plus éloignés du Soleil sur son orbite annuelle, donc la lumière reçue est également moindre.

Un hiver froid et poussiéreux à venir

Le rover actuellement a à peine accès à la lumière du soleil. Comme la poussière a recouvert les panneaux et que Mars s’est éloigné du Soleil, la quantité d’énergie produite est minime. Selon la NASA, le rover ne produit actuellement que 27% de ce qu’il pourrait produire si les conditions étaient optimales.

Au rover InSight de la NASA a obtenu une prolongation de mission pendant encore deux ans, ce qui signifie qu’il continuera à collecter des données et à explorer Mars tout au long de 2022. Mais pour l’instant, il est en pause. Le rover nécessite un minimum d’énergie pour faire fonctionner les radiateurs, ce qui lui permet de faire face aux températures extrêmes de la planète. La NASA préfère donner la priorité à cela plutôt que de risquer de perdre tout le rover.

Une fois que Mars recommencera à se rapprocher du Soleil, la quantité de lumière solaire que le rover recevra augmentera. À la suite de cela j’espère qu’il pourra à nouveau capter plus d’énergie et rallumez tous vos instruments pour explorer et analyser la surface martienne.

Pendant ce temps, le dernier rover de la NASA sur Mars, Perseverance, continue d’explorer la planète. En plus de l’instrumentation scientifique dont il dispose, il est accompagné de l’hélicoptère Ingenuity qui prend des vues aériennes spectaculaires de la planète. La Chine, pour sa part, renifle également la surface de Mars.

