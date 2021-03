Le rover Curiosity sur Mars partage un panorama époustouflant, un selfie avec le Mont Mercou rocheux

31 mars 2021 18:11:50 IST

Le rover Curiosity de la National Aeronautics and Space Administration a pris un selfie avec une majestueuse formation rocheuse sur Mars, connue sous le nom de Mont Mercou. Le rover de Mars a également capturé une paire de photos panoramiques, offrant une vue en trois dimensions, de la paroi rocheuse du monument. Le selfie, créé à partir de 60 images individuelles, a été pris le 26 mars 2021 – le 3070e jour martien (sol) de la mission de Curiosity, par deux caméras sur le rover. Le premier est le Mars Hand Lens Imager (MAHLI), situé sur le bras robotique de Curiosity. Onze des images ont également été fournies par la Mastcam, prises lors d’une séance photo le 16 mars.

Le Mont Mercou mesure environ 6 mètres de haut. Curiosity a foré un échantillon de la roche, que l’équipe a surnommé « Nontron », a déclaré la NASA dans une déclaration. La nomenclature donne à l’équipe scientifique une marge de manœuvre pour examiner et expliquer la composition et l’origine de la roche sur la planète rouge. L’endroit où Curiosity a pris son selfie avec le Mont Mercou est à la transition entre « l’unité argileuse » dans le cratère Gale – d’où part le rover, et « l’unité contenant du sulfate » du mont Sharp, à l’endroit où le rover se dirige.

Plus tôt en mars, Curiosity avait pris d’autres panoramas avec son instrument Mastcam. L’étude de ces images sous plusieurs angles aide les scientifiques à comprendre la géométrie 3D des couches sédimentaires qui composent le mont Mercou.

La NASA se prépare parallèlement à déployer le premier hélicoptère à voler sur un autre monde. L’hélicoptère Ingenuity Mars a été soigneusement déployé depuis le ventre du rover Perseverance, a déclaré l’équipe de mission du JPL dans un récent tweet.

Nous sommes dans la dernière ligne droite. le #MarsHelicopter a abaissé les quatre jambes et est en mesure de se poser sur la surface martienne. Une fois qu’il est prêt, @NASAPersevere le relâchera doucement à la surface. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/K3fqt2X2q3 – NASA JPL (@NASAJPL) 31 mars 2021

Swing low, doux hélicoptère …@NASAPersevere déploie lentement et soigneusement le #MarsHelicopter, Ingéniosité. La démo technologique se déroule actuellement à partir de sa position rangée et se prépare à atterrir en toute sécurité sur la surface martienne. Voir les jalons à venir: https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/3AyaiHOH2k – NASA JPL (@NASAJPL) 30 mars 2021

« Ce [the helicopter] est rangé sur le côté, plié et verrouillé en place, il y a donc un origami inversé à faire avant que je puisse le poser. Mais d’abord, je m’en vais à l’héliport désigné, à quelques jours de route d’ici », a tweeté l’équipe de rover Perseverance.

Pas à pas, le #MarsHelicopter L’ingéniosité s’apprête à tomber à la surface. Une fois que tout est déplié, avec quatre pattes vers le bas, je pourrai le couper. https://t.co/SDfGrUvoGL – Persévérance Mars Rover de la NASA (@NASAPersevere) 30 mars 2021

L’hélicoptère devrait prendre son envol le 8 avril de cette année.

