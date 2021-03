Le rover Curiosity sur Mars capture les nuages ​​qui passent au-dessus de leur tête, comme ceux de la Terre

Mon Premier Bijou Médaille nuage ange - Or blanc 9ct

Ce petit ange a vraiment la tête dans les nuages ! Cette jolie médaille de baptême en or blanc présente en effet la forme originale d’un cumulus au centre duquel on retrouve le motif en relief d’un ange. Ce messager spirituel de Dieu aura la délicate mission de veiller sur l’enfant qui recevra ce be