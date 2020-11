Le rover Curiosity découvre des preuves d’une ancienne méga-inondation sur Mars

Mars peut ressembler à une planète extrêmement désertique, sèche et sablonneuse. Cependant, ce n’est pas tout à fait le cas. A plusieurs reprises, la présence d’eau souterraine a été découverte et il existe plus d’échantillons géologiques qui prouvent l’idée qu’il s’agissait auparavant d’une planète avec de l’eau liquide et habitable. Le dernier des tests est apporté par Curiosity, en découvrant vestiges géologiques d’une méga-inondation il y a des millions d’années.





Le rover Curiosity a trouvé des signes d’une ancienne inondation dans la zone de l’équateur de Mars. Les vestiges géologiques suggèrent qu’il y a eu une méga-crue qui a façonné différentes zones avec des strates variées. Selon les chercheurs, cela pourrait être dû à l’impact d’un astéroïde qui a modifié le climat dans la région.

Pluies torrentielles sur Mars

Depuis son arrivée sur la planète rouge il y a huit ans, le rover Curiosity a exploré un zone connue sous le nom de Gale Crater. Les vestiges trouvés dans cette zone et la formation géologique de l’endroit montrent qu’il y a des millions d’années, la zone s’est remplie et drainée créant un lac temporaire et périodique.

Des chercheurs de la Jackson Cornell State University aux États-Unis, ainsi que du JPL de la NASA et de l’Université d’Hawaï ont étudié ces sédiments. Par sa forme et sa taille, on peut calculer que des accumulations d’eau se sont produites il y a environ 4000 millions d’années. Mais il y a plus, ils ont découvert les restes d’une méga-inondation.

Une série de crêtes de gravier symétriques d’environ 10 mètres de haut sont similaires à celles trouvées sur Terre lorsqu’il y a une crue avec un débit d’eau très rapide. En mesurant la distance entre chaque crête, les chercheurs ont pu estimer qu’elles ont été créées par eaux de crue d’au moins 24 mètres de profondeur et se déplaçant à environ 10 mètres par seconde.

Il est la première fois que des données et des vestiges sédimentologiques sont trouvés qui corroborent la théorie d’une méga-idée dans le passé. Les satellites en orbite autour de Mars avaient précédemment trouvé des traces d’eau liquide, mais jamais comme cela n’a été découvert aujourd’hui.

Les scientifiques croient que la méga-inondation il a été causé par la chute d’un astéroïde considérable sur Mars. Un astéroïde assez gros pourrait provoquer une augmentation temporaire des températures du site en raison de l’explosion et des gaz qu’il dégage. Cela provoque des pluies plus fortes que celles qui se seraient précipitées à travers le cratère pour produire la crue éclair.

