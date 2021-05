Le rover Curiosity de la NASA repère d’étranges nuages ​​colorés sur Mars

Cela peut ressembler à une carte postale de l’Arizona, mais cet instantané montre quelque chose de beaucoup plus exotique: la planète Mars , vu par le rover Curiosity de la NASA.

L’image est une combinaison de 21 photographies individuelles que le rover a prises récemment pour étudier un étrange type de nuage vaporeux au-dessus de sa maison du cratère Gale. Les scientifiques ont réalisé il y a deux ans sur Terre que le type de nuage se formait plus tôt que prévu dans l’année martienne. Alors cette année martienne, Curiosité guettait les premiers nuages, et il n’a pas été déçu. Les nuages ​​sont en effet apparus à partir de fin janvier, lorsque le robot Skywatcher a commencé à documenter les nuages ​​vaporeux et riches en glace dispersant la lumière du soleil dans des affichages parfois colorés.

«Je suis toujours émerveillé par les couleurs qui apparaissent: les rouges et les verts, les bleus et les violets», a déclaré Mark Lemmon, chercheur en sciences de l’atmosphère au Space Science Institute du Colorado, a déclaré dans un communiqué de la NASA . « C’est vraiment cool de voir quelque chose qui brille avec beaucoup de couleurs sur Mars. »

Curieusement, ces nuages ​​apparaissent plus haut dans le Atmosphère de Mars que ces nuages ​​que les scientifiques voient généralement sur la planète, selon la NASA. Habituellement, si un nuage passe au-dessus de Curiosity, les structures sont pleines de glace d’eau et flottent à environ 60 kilomètres au-dessus de la surface martienne.

Les nuages ​​sur les nouvelles photos de Curiosity sont plus hauts dans l’atmosphère, bien que la NASA n’ait pas précisé leur altitude. La distinction peut refléter une composition différente, des nuages ​​de dioxyde de carbone congelé ou glace carbonique , selon l’agence, bien que les scientifiques ne soient pas encore confiants dans cette explication.

Image 1 sur 4 Nuages ​​se déplaçant sur le rover Curiosity le 19 mars 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS) Image 2 sur 4 La caméra de navigation de Curiosity a repéré des nuages ​​le 28 mars 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS) Image 3 sur 4 La caméra de navigation de Curiosity a repéré des nuages ​​le 31 mars 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS) Image 4 sur 4 Une image composite montre des nuages ​​noctilucents irisés le 5 mars 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS)

Les nuages ​​sont à leur plus joli juste après le coucher du soleil, lorsque la dernière lumière fait briller les cristaux de glace, c’est pourquoi les scientifiques les appellent noctilucents ou nocturnes. (Curiosity peut surveiller ces nuages ​​nocturnes avec à la fois ses caméras de navigation noir et blanc et sa caméra couleur Mast.)

Certains de ces nuages ​​semblent même un peu irisés lorsque les particules des nuages ​​sont de tailles très similaires, a déclaré Lemmon, ce qui se produit généralement lorsque les nuages ​​viennent de se former et ont grandi à la même vitesse.

