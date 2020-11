Le rover Curiosity de la NASA prend un superbe selfie sur Mars (photo)

Le rover Curiosity Mars de la NASA a pris ce selfie à un endroit surnommé « Mary Anning » d’après un paléontologue anglais du 19ème siècle. Curiosity a attrapé trois échantillons de roches forées sur ce site alors qu’il sortait de la région de Glen Torridon, qui, selon les scientifiques, préserve un ancien environnement habitable. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS)

De la NASA Curiosité du rover sur Mars a pris un autre selfie, quelques mois seulement avant que son cousin à six roues ne le rejoigne sur la planète rouge.

Curiosity, qui a atterri à l’intérieur des 96 milles de large (154 kilomètres) Cratère Gale en août 2012, a pris un selfie le 25 octobre dans une équipe de mission locale nommée «Mary Anning». La photo, que la NASA a publiée jeudi 12 novembre, se compose de 59 images que l’équipe de rover a cousues ensemble.

La curiosité a déterminé que Gale abritait un réseau lac et ruisseau potentiellement habitable dans le passé antique. Le rover de la taille d’une voiture grimpe maintenant sur les contreforts du mont. Sharp, la montagne de 5,5 kilomètres de haut qui s’élève du centre de Gale, à la recherche d’indices sur la transition de Mars, il y a longtemps, d’un monde relativement chaud et humide à la planète désertique froide que nous connaissons aujourd’hui.

La curiosité est présente sur le site de Mary Anning – une région riche en argile qui était probablement humide il y a des milliards d’années – depuis juillet, le mois où la NASA Persévérance du rover Mars 2020 lancé vers la planète rouge. La persévérance atterrira à l’intérieur du cratère Jezero de 45 km de large le 18 février 2021.

Pendant son séjour à Mary Anning, Curiosity a foré trois trous dans les roches de la région, collectant et analysant des échantillons de la poudre résultante. Ces trois trous portent le nombre total de forés par Curiosity sur Mars à près de 30 .

Ce plan rapproché montre les trois trous de forage créés par le rover Curiosity Mars de la NASA à l’emplacement «Mary Anning» en 2020. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS)

Mary Anning était « une paléontologue anglaise du XIXe siècle dont la découverte de fossiles de reptiles marins a été ignorée pendant des générations en raison de son sexe et de sa classe », selon des responsables de la NASA écrit dans une déclaration jeudi . « Les scientifiques de l’équipe Curiosity ont pensé qu’il était approprié de nommer le site d’échantillonnage après Anning en raison du potentiel de la zone à révéler des détails sur l’environnement ancien. »

Le prochain arrêt de Curiosity est une couche plus élevée du mont. Des roches pointues dont les observations orbitales ont montré qu’elles étaient riches en sulfates. Ces sulfates se sont déposés dans des conditions différentes de celles des argiles de Mary Anning – un environnement nettement plus sec ou dont l’eau était plus acide, Des responsables de la NASA ont déclaré . L’équipe Curiosity vise à atteindre la couche de sulfate au début de l’année prochaine.