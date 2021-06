Le rover chinois Zhurong repéré depuis l’espace par l’orbiteur de la NASA (photos)

La caméra HiRISE du Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA a capturé cette photo du rover chinois Zhurong (point lumineux inférieur) et de son atterrisseur le 6 juin 2021. (Crédit image : NASA/JPL/UArizona)

Un vaisseau spatial de la NASA aux yeux perçants nous a donné une vue plongeante du premier rover chinois sur Mars.

La caméra HiRISE à bord de la NASA Orbiteur de reconnaissance de Mars (MRO) a pris une photo du rover chinois, appelé Zhurong , le 6 juin, environ trois semaines après que le robot à roues a atterri avec son atterrisseur stationnaire sur la vaste plaine de la planète rouge Utopia Planitia.

« Ce que nous interprétons clairement comme l’atterrisseur entouré d’un motif d’explosion, et le rover lui-même un peu au sud après sa descente de l’atterrisseur », ont écrit les membres de l’équipe HiRISE dans un description de la photo , qui a été publié aujourd’hui (10 juin).

« Cette image montre que le terrain environnant est très typique du sud Utopie Planitia , avec une région lisse et principalement sans rochers », ont-ils ajouté. « Les caractéristiques courbes brillantes sont des formes de relief éoliennes (soufflées par le vent).

L’imagerie HiRISE montre également le matériel qui a aidé Zhurong et son atterrisseur à se rendre en toute sécurité à la surface martienne. Le bouclier thermique, la coque arrière et le parachute de la mission peuvent tous être vus, dispersés à une certaine distance du duo rover-lander.

Zhurong fait partie de la Mission Tianwen-1 , qui a été lancé vers la planète rouge en juillet 2020. Tianwen-1 comprend également un orbiteur, qui étudie Mars d’en haut et sert de relais entre Zhurong et les contrôleurs sur Terre.

Le parachute et la coque arrière du rover chinois Zhurong Mars sont visibles en bas à gauche sur cette image, capturée le 6 juin 2021 par la caméra HiRISE sur Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. (Crédit image : NASA/JPL/UArizona)

Zhurong étudiera la géologie de sa zone d’atterrissage et chassera la glace d’eau, entre autres tâches, au cours d’une mission de surface conçue pour durer au moins trois mois. L’orbiteur Tianwen-1, quant à lui, mènera des enquêtes minéralogiques et autres pendant au moins une année martienne, soit 687 jours terrestres.

La nouvelle image est loin d’être la première HiRISE (abréviation de « High Resolution Imaging Science Experiment ») a capturé des robots sur la surface martienne. La caméra, qui peut résoudre des caractéristiques aussi petites qu’une table basse sur la terre rouge ci-dessous, a aussi pris des photos des rovers Spirit, Opportunity, Curiosity et Perseverance de la NASA, ainsi que des atterrisseurs Phoenix et InSight de l’agence.

Le bouclier thermique du rover chinois Zhurong Mars, photographié par la caméra HiRISE à bord du Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. (Crédit image : NASA/JPL/UArizona)

Comme cette longue liste l’indique, le MRO est en action depuis longtemps. Le vaisseau spatial tourne autour de Mars depuis plus de 15 ans maintenant, étudiant la géologie et le climat de la planète, recherchant les futurs sites d’atterrissage et relayant les communications des engins de surface vers la Terre, entre autres tâches.