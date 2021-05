Le rover chinois Zhurong Mars roule sur la surface martienne (photos)

Distribain Vasque totem sur pied en solid surface Réf : SDPW33

Vasque totem pour salle de bain en solid surface SDPW33Osez le look ultra contemporain de ce lavabo colonne design pour une salle de bain moderne et unique.Son design exceptionnel est moulé en fonte minérale, matériau très résistant, lisse et lumineux.Vous pourrez facilement ouvrir ou fermer l'évacuation de l'eau grâce à la bonde push&up; fournie avec.La vasque colonne design SDPW33 est livrée sans robinetterie, sans siphon et sans miroir.Livrée avec bonde push&up.