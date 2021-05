Le rover chinois Zhurong envoie sa première image et vidéo de la surface martienne

20 mai 2021 14:16:37 IST

Le rover chinois Zhurong a capturé et envoyé sa première image de Mars et ils ont été publiés par la China National Space Administration (CNSA). Le rover a atterri sur Mars le dimanche 16 mai et l’image montre la surface martienne rouge et les panneaux solaires du rover. Une autre image a également été publiée mais en noir et blanc et montre une rampe sortant de l’atterrisseur et s’étendant jusqu’à la surface martienne. En plus des images, le rover chinois a également enregistré des vidéos et les a partagées sur le site officiel de la CNSA.

Dans un article sur les réseaux sociaux, la CNSA a déclaré: « Les gens d’Internet, les images de Mars dont vous rêviez sont ici. »

Selon un rapport dans CNET, les images partagées par Zhurong depuis la surface martienne indiquent que le rover communique bien avec l’orbiteur Tianwen-1. Auparavant, un responsable de la CNSA avait déclaré qu’il faudrait jusqu’à la fin du mois pour recevoir des photos de Zhurong.

Selon un déclaration par CNSA, la première image (N&B) a été capturée par la caméra d’évitement d’obstacles installée devant le rover Mars. On peut voir la rampe s’étendant de l’atterrisseur à la surface rocheuse de Mars. On a un aperçu du terrain devant l’atterrisseur et l’horizon de Mars semble être courbé en raison de l’objectif grand angle.

La deuxième image, qui est une photo couleur, a été prise par la caméra de navigation située à l’arrière du rover. On peut voir les panneaux solaires et l’antenne se déployer avec le sol rouge et les roches sur la surface martienne.

La sonde Tianwen-1 a également renvoyé une vidéo prise par une caméra sur l’orbiteur, montrant comment l’atterrisseur et le rover se sont séparés de l’orbiteur lors de l’atterrissage.

La CNSA a tout mis en œuvre pour célébrer cet atterrissage et a même publié des GIF de l’atterrisseur se séparant de l’orbiteur. Actuellement, il y a trois rovers sur Mars – Zhurong de la CNSA avec Curiosity and Perseverance de la NASA.

Réagissant aux photographies cliquées par Zhurong, NASA félicité CNSA sur sa réalisation. Il a déclaré que les États-Unis et le monde attendaient avec impatience les découvertes que Zhurong fera, pour faire avancer nos connaissances sur Mars.

Zhurong porte le nom d’un mythique dieu du feu chinois et est arrivé à peine quelques mois derrière le rover Perseverance de la NASA. L’atterrisseur et le rover se trouvent dans l’Utopia Planitia qui est un vaste terrain dans l’hémisphère nord de Mars. C’est le même endroit où la NASA a débarqué sa mission Viking-2, en 1976. En atterrissant avec succès sur Mars, la Chine n’est que le deuxième pays, après les États-Unis, à avoir réussi à traverser le tristement célèbre sept minutes de terreur et avoir un rover sur la planète rouge.

Selon un rapport de l’AFP, l’atterrissage du rover a été un « mordant » pour les ingénieurs spatiaux chinois. Les médias d’État ont décrit le processus consistant à utiliser un parachute pour ralentir sa descente et amortir les jambes comme « la partie la plus difficile de la mission ».

Pesant 240 kg, Zhurong devrait rester sur la surface martienne pendant 90 sols (ou jours martiens) ou environ trois mois. Un sol est légèrement plus long qu’un jour terrestre – 25 heures.

Il a un grand mât s’étendant du haut qui porte les caméras qu’il utilise pour prendre des photos et faciliter sa navigation. Il dispose également de cinq autres instruments qui lui permettront de mener ses expériences scientifiques sur Mars. Zhurong étudiera la minéralogie des roches locales et la nature générale de l’environnement de Mars, y compris le temps. Il outil laser qu’il utilisera pour zapper les roches pour évaluer leur chimie et radar pour rechercher de la glace d’eau souterraine.

