Le rover chinois Zhurong capture des images de son parachute et de ses obus protecteurs

19 juillet 2021 16:27:39 IST

Le Zhurong Rover a récemment renvoyé plusieurs images de son parachute et de sa coque de protection qui ont aidé à son atterrissage sur Mars. Développé par l’Administration spatiale nationale de Chine (CNSA), Zhurong voyage sur Mars depuis 63 jours martiens. Un jour martien dure environ 40 minutes de plus qu’un jour sur Terre.

Tel que rapporté par Espace.com, le parachute et la coque de protection de Zhurong sont tombés à une courte distance de l’Utopia Planitia et ont maintenant été retrouvés par le rover. La caméra du rover a capturé des images en noir et blanc de cet équipement ainsi que de ses propres pistes. La publication mentionne en outre qu’une image colorée du parachute a également été capturée par la caméra du rover Zhurong.

On peut également voir la coque de protection brûlée mais ininterrompue et des parties du rover signalées CGTN. Zhurong se trouvait à 30 mètres de l’obus et à 350 mètres du site d’atterrissage.

Peter Grindrod du Natural History Museum de Londres a déclaré Nouvelles de l’espace que les images de l’orbite à proximité du site d’atterrissage devraient intéresser les scientifiques car elles montrent les dorsales éoliennes transversales (TAR).

Jusqu’au samedi 17 juillet à 23h CST (20h30 IST), le rover a conduit 509 mètres sur la surface martienne.

La mission Tianwen-1 a été lancée le 23 juillet 2020. La mission se compose d’un orbiteur, d’un atterrisseur et d’un rover. Le duo atterrisseur-rover avait atterri sur Mars le 15 mai de cette année dans une région de l’hémisphère nord de Mars, connue sous le nom d’Utopia Planitia.

L’orbiteur Tianwen-1 est en orbite depuis 359 jours et se trouve à environ 375 millions de kilomètres de la Terre. L’orbiteur est un satellite de communication relais unidirectionnel et le délai entre les communications est de près de 21 minutes. Les messages du rover Zhurong sont transférés vers l’orbiteur et relayés vers la Terre.

L’orbiteur Zhurong Rover et Tianwen-1 sont en bon état et fonctionnent normalement.

Le rover Zhurong devrait effectuer 92 jours terrestres sur Mars. Il devrait collecter des données sur sa géographie et analyser les échantillons de roche sur la planète.

