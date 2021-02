Le rover chinois Yutu 2 trouve un «  jalon  » de l’autre côté de la lune

Le vaisseau spatial chinois Chang’e 4 est de retour en action pour un 27e jour lunaire de l’autre côté de la lune, mais ce sont les découvertes du jour lunaire précédent de la mission qui ont enthousiasmé les scientifiques.

L’atterrisseur Chang’e 4 et le rover Yutu 2 ont repris leurs activités le 6 février après avoir hiberné pendant le froid intense de la nuit lunaire, selon le média d’État chinois Xinhua. Mais un jour lunaire plus tôt, le rover est tombé sur un curieux spécimen de roche que l’équipe de conduite de Yutu 2 a commencé à qualifier de «jalon».

D’après un journal Yutu 2 publié par Our Space, la chaîne de vulgarisation scientifique en langue chinoise affiliée à la China National Space Administration (CNSA), les scientifiques de la mission ont convenu avec l’équipe d’entraînement que la roche allongée méritait une inspection plus approfondie.

L’équipe a ensuite prévu de faire une approche rapprochée et d’analyser la roche avec l’instrument de spectromètre d’imagerie visible et proche infrarouge (VNIS) de Yutu 2, qui détecte la lumière qui est dispersée ou réfléchie sur les matériaux pour révéler leur composition.

VNIS a été utilisé pour étudier un certain nombre de roches et d’échantillons de régolithes le long du chemin de Yutu 2 à travers le cratère Von Kármán. Ceux-ci incluent des faire fondre le verre spécimens et éventuellement matériel provenant de manteau lunaire .

Bien qu’elle ne semble pas particulièrement excitante pour un œil non averti, la découverte a suscité l’intérêt des scientifiques lunaires. « Il semble avoir une forme en forme d’éclat et dépasse du sol. C’est vraiment inhabituel », a déclaré à 45secondes.fr Dan Moriarty, boursier du programme postdoctoral de la NASA au Goddard Space Flight Center à Greenbelt, Maryland.

« Les impacts répétés, les stress dus au cyclage thermique et d’autres formes d’altération sur la surface lunaire auraient tous tendance à briser les roches en formes plus ou moins« sphériques », avec suffisamment de temps », a déclaré Moriarty. «Pensez à la façon dont les plages rocheuses usent les pierres en formes lisses et rondes au fil du temps par des bousculades répétées dans les vagues.

Moriarty a déclaré que la forme en forme d’éclat et cette «crête» prononcée près du bord de la roche semblent indiquer que cette roche est géologiquement jeune et a été mise en place relativement récemment.

Une image de caméra de navigation du rocher allongé « jalon » repéré de l'autre côté de la lune par le rover chinois Yutu 2. (Crédit d'image: CNSA) Un gros plan de la roche allongée « jalon » repérée de l'autre côté de la lune par le rover chinois Yutu 2. (Crédit d'image: CNSA) Cette photo prise par le rover lunaire chinois Yutu 2 montre la roche allongée « jalon » sur la surface lunaire. (Crédit d'image: CNSA)

« Je devinerais certainement une origine comme des éjectas d’impact d’un cratère voisin. Il est possible qu’une roche avec ce rapport d’aspect ait pu être produite par un processus connu sous le nom de spallation, où des fragments intacts de roche sont soufflés de la surface voisine sans éprouver le même degré de pressions de choc que la cible immédiate subit », a déclaré Moriarty, ajoutant que cette évaluation initiale n’était qu’une supposition.

Les détections et les données de suivi de VNIS fourniront des informations beaucoup plus complètes. Clive Neal, un expert lunaire de premier plan à l’Université de Notre-Dame, convient que, sur la base des images, les spécimens sont des éjectas d’impact plutôt que des roches exposées. « La question que je me pose est de savoir s’ils sont dérivés localement? J’espère que les données spectrales permettront une évaluation de l’origine comme locale ou exotique, c’est-à-dire de l’extérieur de cette zone », a-t-il déclaré.

Yutu 2 et l’atterrisseur Chang’e 4 ont déjà largement dépassé leur durée de vie nominale de 90 jours terrestres et d’un an, respectivement. Le rover a parcouru un total de 628 mètres (2060 pieds) depuis son déploiement depuis l’atterrisseur le 3 janvier 2019.

En novembre de l’année dernière, la Chine a lancé sa mission de retour d’échantillons lunaires Chang’e 5. La mission a abouti à 3,81 livres. (1,73 kilogramme) d’échantillons de lune fraîche étant livré sur Terre un peu plus de trois semaines plus tard. CNSA le mois dernier publié procédures de demande d’échantillons pour analyse scientifique.

