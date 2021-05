Le rover chinois Yutu 2 sur le point de se «  réveiller  » de l’autre côté de la lune

Villager Pompe à eau thermique 50mm 2 pouces 163cm3 5,1cv débit 30000 l/h Villager WP37SE

Motopompe À Eau Thermique Villager Wp37se moteur 4 Temps 5,1 cv 163ccidéale Pour L'arrosage Ou Toute Autre Alimentation Domestique. livrée Avec Raccords De 2 pouces / 50,8mm Et Colliers De Serrage. Réservoir Essence De 5 Litres Pour Une Autonomie De Près De 4h (utilisation À 75% De Puissance). Rendement Élevé Compris Jusqu'à 500 Litres / Minute avec Une Aspiration Verticale De 8m Comme Pour Une Pompage Dans Une Étendue D'eau. Refoulement De L'eau Après La Sortie De La Pompe À Eau : 28/m À La Verticale Si La Pompe Aspire À - De 2 Mètres De Profondeur. Equipée D'une Sécurité Manque D'huile. amortissement Sur Châssis Par Caoutchouc. Amorce Facilitée Par Des Bouchons De Remplissage Et De Vidange Très Accessible. Cette Motopompe Villager Wp37se offre Des Performances Exceptionnelles Avec Ses 30000 Litres Par Heure En Débit Maximum. Le Moteur Est Équipé D'un Témoin Lumineux En Cas De Manque D'huile Qui Entraîne Également La Coupure Du Moteur Ou Empêchera Un Redémarrage Pour Un Maximum De Fiabilité. Cette Motopompe Peut Aspirer De L'eau Jusqu'à 28 Mètres De Profondeur Pour La Remonter À Plus De 8 Mètres De Hauteur. Sa Pression De Service Est De 2,8 bars Maximum Ce Qui Permet D'alimenter Un Circuit D'arrosage Pour Votre Jardin Ou Votre Potager Et Éventuellement De Pouvoir Alimenter Un Circuit Domestique Ou À Usage Agricole. Son Réservoir D'une Capacité De 5 Litres Permet Une Autonomie De Près De 4 heures À 75% Du Régime Moteur. Pour Le Bon Fonctionnement Du Moteur Le Carburant À Employer Est Le Super Sans Plomb 95, Il Est Conseillé D'utiliser Une Huile Spéciale Motoculture Sae30 Ou 15w40. Cette Pompe Thermique Bénéfice D'une Garantie De 2 Ans Pièces Et Main D'oeuvre. Tuyaux D'aspiration 2 Pouces Ref 23720 et Ref 31837 Et Tuyaux De Refoulement 2 Pouces tuy-272 Et Tuy-273. Fait Partie De La Gamme De Motopompes Thermiques Villager wp36p - Wp37se - hpwp30p- Wp60p. Informations Sav: Service Après Vente Assuré Par Une Equipe Interne À La Société Tondeuse-et-compagnie Dûment Formée Et Agréée Par Le Fabricant À L'intervention Sur Les Produits De La Marque.montage: Notice De Montage Et D'assemblage Disponible En Langue Française Réalisée Par Notre Équipe Techniqueinformations Livraison: Produit Supérieur À 30kg : Non Livrable En Corse. Toute Commande Devra Être Annuléeinformations Complémentaires: Livré.e Sans Essence Ni Lubrifianttype De Moteur: A Essencemoteur: Thermique 4 Tempsmarque Et Modèle Moteur: Ohvcylindrée: 163 Cm3puissance En Cv: 5,1 Cvrégime Moteur: 3600 Tours/mincarburant: Sans Plomb 95 E5réservoir Carburant: 5 Lhuile Moteur: Sae30 Ou 15w40 Spéciale Motoculturedébit D'eau: 30000 L/hpression Maximale: 2,8 Barstype D'eaux: Eaux Claireshauteur De Refoulement: 25 Mprofondeur D'aspiration: 8 Mmatériau: Acier Inoxydablediamètre Aspiration: 2 Pouces / 50,8 Mmdiamètre De Raccords: 2 Pouces / 50,8 Mmhomologation: Conforme À La Norme Euro5 Sur Les Émissions De Gaz Polluants.conseil D' Usage: N'utilisez Jamais D' Essence Ancienne (plus De 3 Mois Après...