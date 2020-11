Le rover chinois Yutu 2 prend de superbes nouveaux panoramas de l’autre côté de la lune

Le rover lunaire chinois Chang’e 4 a pris de nouvelles images mettant en évidence les voyages et les découvertes du vaisseau spatial de l’autre côté de la lune.

La mission Chang’e 4, qui se compose d’un atterrisseur et d’un rover, a commencé sa 24e journée lunaire dans le cratère de Von Kármán le 9 novembre , après avoir effectué le tout premier touché de l’autre côté de la Lune le 3 janvier 2019 (un jour lunaire correspond à environ deux semaines sur Terre.)

Pendant ce temps, un carnet de route en chinois , publié alors que les deux vaisseaux spatiaux hibernaient pendant la nuit lunaire très froide d’environ 14 jours terrestres, détaille les dernières activités du rover Yutu 2, achevées au cours du 23e jour de la mission.

Accompagnant le journal de route, une foule de nouvelles photographies époustouflantes, y compris une image panoramique montrant un grand cratère au milieu d’un paysage désolé et le bord lointain du cratère Von Kármán.

Un panorama haute résolution pris par Yutu 2 qui montre l’atterrisseur Chang’e 4. (Crédit d’image: CNSA / CLEP)

Yutu 2 n’a pas pu s’approcher d’un spécimen de roche identifié lors de la jour lunaire précédent comme cible intéressante. Il a plutôt analysé un spécimen de roche près du grand cratère à l’aide de son spectromètre. Le rover a utilisé cet instrument pour analyser une gamme de spécimens dans le cratère Von Kármán, provoquant notamment des remous quand il a découvert une brèche fondue par impact initialement décrit en chinois comme « comme un gel . »

D’autres images détaillent les itinéraires soigneusement planifiés par l’équipe de conduite de Yutu 2 alors qu’ils naviguent entre de nombreux cratères qui pourraient piéger le rover alors qu’il se dirige vers le nord-ouest de l’atterrisseur Chang’e 4. L’équipe a commencé à utiliser un logiciel pour produire des cartes 3D pour aider à tracer le voyage du rover .

Une image de caméra de navigation de Yutu 2 montrant une roche ciblée pour l’analyse en vert. (Crédit d’image: CLEP)

L’Administration spatiale nationale chinoise a également publié un superbe panorama haute résolution pris par Yutu 2 alors qu’il était toujours proche de l’atterrisseur.

L’atterrisseur Chang’e 4 et le rover Yutu 2 avaient des durées de vie de conception d’un an et de trois mois respectivement. Cependant, la paire fonctionne toujours bien avec toutes les charges utiles scientifiques fonctionnant bien, selon l’administration. Jusqu’à présent, le vaisseau spatial a survécu à 23 jours et nuits lunaires de l’autre côté de la lune, soit plus de 670 jours terrestres.

Image 1 sur 4 (Crédit d’image: CLEP) Une image de caméra de navigation de Yutu 2 montrant un rocher ciblé en jaune et la planification d’itinéraire en rouge. Image 2 sur 4 (Crédit d’image: CLEP) Une image panoramique focalisée sur un grand cratère près de Yutu 2. Image 3 sur 4 (Crédit d’image: CLEP) Lignes rouges utilisées pour planifier l’itinéraire de Yutu 2 entre les cratères. Image 4 sur 4 (Crédit d’image: CLEP) Une carte montrant l’itinéraire de route de Yutu 2 sur 23 jours lunaires et l’emplacement de l’atterrisseur Chang’e 4.

La Chine envisage de lancer sa prochaine mission lunaire, Chang’e 5, plus tard ce mois-ci . La mission vise à atterrir sur le côté proche de la lune, collecter environ 4,4 livres. (2 kilogrammes) d’échantillons de roches et de régolithes et les livrer à la Terre.

