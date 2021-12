Le Rotterdam International Festival sera en ligne pour des raisons de santé

Bonne et mauvaise nouvelle à la fois. La bonne nouvelle est que 2022 commencera par le cinéma à travers le Festival international du film de Rotterdam (IFFR). La mauvaise nouvelle est qu’elle sera réduite et restreinte à cause de la variante Omicron. Prévu pour être le premier festival en personne de l’année, tout a changé à la dernière minute et il devra être virtuel.

Début décembre 2021, il a été annoncé que la 51e édition de l’IFFR pourrait avoir la présence physique des organisateurs, des participants, de la presse et des travailleurs. Cependant, au cours de l’avant-dernière semaine du mois, il a été annoncé que cela devrait être fait en ligne par mesure de santé.

La mesure de suspension des activités physiques et en face-à-face a été prise après que le gouvernement des Pays-Bas a décrété une quarantaine stricte pour sa population jusqu’à la mi-janvier. Pour prévenir, l’organisation du festival a choisi d’annuler certaines activités, ainsi que d’agir avec l’exposition des titres sélectionnés.

Une conférence de presse est prévue la première semaine de janvier pour informer qu’il pourrait y avoir une sélection réduite disponible en streaming pour le grand public. De même, la presse et les professionnels auraient un accès restreint à certains contenus. Et c’est que ce changement dépend des distributeurs qui préfèrent retirer des matériaux considérant qu’ils doivent être vus sur grand écran.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂