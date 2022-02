Le roman Batman Prequel fait allusion à l’existence d’autres personnages de DC, y compris Lex Luthor et Superman

Un roman lié à The Batman, Before the Batman: An Original Movie Novel (The Batman Movie), mentionne à la fois Lex Luthor et Metropolis.

Un roman lié à Le Batman révèle plusieurs détails intrigants sur l’univers créé par le réalisateur Matt Reeves, notamment le fait que Lex Luthor et Metropolis existent tous les deux dans le monde de Dark Knight de Robert Pattinson. Le livre, intitulé Before the Batman: An Original Movie Novel (The Batman Movie), explore les événements avant le prochain film et présente un personnage nommé Dex, qui mentionne apparemment à la fois le supervillain DC et la ville de Superman.

« Mon père et moi avons besoin de partir. Peut-être que Metropolis », dit le livre. « J’ai entendu dire que l’équipe de course LexCorp adoptait de nouveaux mécanismes. » Bien que les mentions de ces deux éléments familiers soient brèves, cela suggère que le monde plus large de DC existera, au moins en partie, dans le monde de Le Batman.

Bien sûr, rien n’indique que Lex Luthor et Metropolis figureront dans le film lui-même, mais les fans aux yeux d’aigle garderont sans aucun doute les yeux ouverts pour d’autres indices concernant d’autres héros et méchants de DC. Ces détails amèneront certainement les fans de DC à se demander si le studio cherchera à créer un univers partagé complètement séparé à l’arrière de Le Batman. L’un des prochains projets de Superman pourrait-il se dérouler dans la même réalité que Caped Crusader de Robert Pattinson?

Images de Warner Bros.

Bien qu’il n’ait jamais été aussi rationalisé que l’univers cinématographique Marvel, l’univers cinématographique partagé de DC a néanmoins progressé, avec le prochain Le flash prêt à jeter la franchise dans un multivers. Le Batman, cependant, il sera entièrement séparé de l’univers partagé de DC, le réalisateur Matt Reeves travaillant dur pour persuader le studio de le laisser faire son propre truc avec son interprétation de The Dark Knight.

« Warner Bros. a un multivers où ils explorent différentes façons d’utiliser le personnage », a précédemment expliqué le producteur Dylan Clark. « Nous ne nous impliquons pas là-dedans. Matt est intéressé à pousser ce personnage dans ses profondeurs émotionnelles et à le secouer profondément. »

L’intention initiale de Homme chauve-souris était de donner à l’itération du personnage de Ben Affleck sa propre aventure dans l’univers partagé de DC. Alors que Reeves a récemment fait l’éloge du scénario de ce projet Batman en disant: « J’ai lu un scénario qu’ils avaient qui était une interprétation tout à fait valable du film », en fin de compte, ce n’était pas assez personnel pour lui. « Je leur ai dit qu’il y avait tellement de grands films, mais si je devais faire ça, je devrais le rendre personnel, pour que je comprenne ce que j’allais en faire, pour que je sache où mettre la caméra, pour que je sache quoi dire aux acteurs, pour que je sache ce que devrait être l’histoire », a-t-il déclaré. «Cette prise, leur ai-je dit en pointant le script, est une prise tout à fait valable et passionnante. C’est presque James Bond-ian, mais ce n’était pas quelque chose auquel je m’identifiais vraiment.





Le Batman déposera le public dans Gotham City, introduisant une version du justicier costumé à peine deux ans après le début de sa carrière peu orthodoxe alors qu’il se retrouve face à face avec The Riddler. Le Batman devrait sortir en salles le 4 mars 2022.





