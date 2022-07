Le rôle qui obsédait Tom Cruise

Hollywood

l’acteur de Mission impossible Elle se caractérise par le dévouement avec lequel elle affronte ses différents projets. Mais il y en a un en particulier qui a poussé les choses à l’extrême.

© GettyTom Cruise fête ses 60 ans dimanche.

Parler de Tom Croisière et la façon dont il devient obsédé par les différents projets auxquels il est confronté est évidente. Mais il y avait un projet en particulier qui a tout poussé à l’extrême et a surpris toutes les personnes impliquées, y compris Ben Stiller, la personne chargée de porter les fils dudit film. Le dévouement avec lequel il affrontait son rôle était tel qu’il a même investi de l’argent de sa poche pour le faire.

On parle de Tonnerre sous les tropiquesfilm de 2008 réalisé par Ben Stiller et mettant en vedette Stiller, Jack Black et Robert Downey Jr.en plus d’avoir la participation de personnalités telles que Danny McBride, Jay Baruchel, Bill Hader et la croisière susmentionnée. Le film était centré sur une équipe d’étoiles de Hollywood qui s’est rendu au Vietnam pour tourner un film de guerre, qui s’est retrouvé impliqué dans une véritable guerre avec des trafiquants de drogue.

L’un des responsables du film était Jeff Manchef décorateur, qui s’est entretenu avec Regarde qui j’ai trouvé comment était la performance particulière de Tom Croisière en devenant Les Grossman, un cadre de studio peu scrupuleux qui a financé le film de guerre. Ce personnage est entré dans l’histoire pour la scène post-générique où on le voit danser au rythme d’une chanson de Ludacris appel « Revenir ».

Tout a commencé quand ils ont commencé à faire les tests de caméra et de maquillage avec Les Grossman. « Je faisais cette petite danse. comme vous le savez, À M J’étais totalement impliqué, présent. Il a regardé le test de maquillage et a eu son avis. J’étais dedans. Ben Stiller Il lui a dit à quel point il aimait cette petite danse du cadre habilité qu’il faisait et ils ont eu l’idée qu’il la fasse dans le générique »révélé homme. Alors tout est devenu une obsession.

+Ce que Tom Cruise a fait dans Tropic Thunder

Comme le rappelle homme, Tom Croisière « Il a embauché un chorégraphe, avec son propre argent ». Alors, « ensemble fermé »a commencé à répéter le numéro musical. « Personne n’a pu entrer pendant littéralement trois jours. Ils ont joué cette chanson mais personne ne pouvait entrer pour voir ce qu’il faisait. Nous devions attendre. dû couper parce que À M J’allais répéter et nous étions… Ils ont joué la chanson à plein volume. Ils l’ont fait dans le même studio. ils n’ont pas invité Ben. Ils n’ont invité personne à voir ce qui se passait en termes de procès. Donc, la première fois que quelqu’un l’a vu, c’est quand nous l’avons tourné, juste à la fin du programme. »a déclaré le chef décorateur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂