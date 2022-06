Le rôle qui conviendrait parfaitement à Tom Holland dans Euphoria

HBO

Depuis qu’il a été confirmé qu’il est en couple avec Zendaya, de nombreux followers des acteurs et de la série HBO créée par Sam Levinson rêvent de le voir dans l’émission.

© GettyTom Holland.

Après l’arrivée de juillet de l’année dernière, lorsqu’il a été presque officiellement confirmé que Zendaya Oui Tom Holland sortaient ensemble en couple, c’est devenu presque une mission d’internet et de ses utilisateurs de les faire travailler ensemble autant que possible. On savait que les deux allaient partager Spider-Man : pas de chemin vers la maisonoù il semble que la flamme de la romance soit née, mais il y avait une grande faiblesse de la part de chacun.

Il s’agit de euphoriesérie qui Zendaya étoiles dans le rôle de rue, une toxicomane qui traverse de nombreuses difficultés personnelles durant ses dernières années au lycée et qui trouve une certaine quiétude dans la consommation de stupéfiants, même si cela lui coûte toutes ses attaches. Avant même l’arrivée du troisième opus, on s’est écrié que Tom Holland a eu une petite apparition et, bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé, il semble que cela ait été accompli.

Lors d’une des dernières diffusions de la série de HBO Il y a eu un moment inoubliable pour les fans de la série : la pièce. Apparemment, cet espace dans lequel se trouvaient plusieurs figurants jouant des personnes différentes du public aurait servi à Tom Holland, Zendaya et toute la production derrière le spectacle créé par Sam Levinson Ils ont comblé le désir de beaucoup. Cependant, force est de constater que ce qui est demandé est un rôle plus juteux pour l’acteur de merveille.

+Le rôle idéal pour Tom Holland

Les plus romantiques pourraient penser que Tom Holland Il conviendrait parfaitement à un rôle presque celui d’un sauveur, celui d’un camarade de classe pour qui rue croyez que vous devez tout quitter, y compris vos dépendances. Bien sûr, cela amènerait une file d’attente et sûrement des critiques concernant le message qu’il laisse. L’idée que la protagoniste dépende d’un personnage masculin pour se sauver ne serait pas très bien accueillie.

Au lieu de cela, l’acteur homme araignée Je pourrais risquer un peu plus et avoir un rôle plus « méchant », les deux apparaissant de nulle part comme cela s’est produit avec Dominic Fike comme Elliotou être un nouvel ami (et peut-être un allié ?) de Nate Jacobs. Hollande pourrait incarner un ami misogyne et sexiste qui se présente d’emblée comme un antagoniste de rue. Il serait intéressant de voir comment les fans réagissent s’ils voient qu’ils doivent se tenir sur le côté du trottoir devant la star de merveille. Qu’est-ce que tu penses?

