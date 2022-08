Le rôle que jouera Keanu Reeves dans la série tant attendue de Martin Scorsese

in

Le talentueux Keanu Reeves a été confirmé pour diriger le casting de Devil in the White City avec une production de Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio. Attention!

Keanu Reeves. Martin Scorsese. Leonardo DiCaprio. Qu’est-ce qui peut mal tourner ? On parle de Diable dans la ville blancheun projet ambitieux où l’acteur originaire de Matrice Oui John Wick quittera le monde du Kung Fu hollywoodien pour se plonger dans une histoire historique basée sur le roman homonyme du journaliste américain Erik Larson, qui raconte ce qui s’est passé lors de l’Exposition universelle de 1893 qui s’est tenue à Chicago pour célébrer le 400e anniversaire de l’arrivée de Christophe Colomb à l’Amérique.

Dans ce contexte Keanu Reeves prêtera son corps et toutes ses capacités histrioniques à Daniel H. Burnham, un architecte visionnaire de Chicago en 1893 qui se révèle en même temps avoir un caractère important qu’un professionnel vraiment exigeant. Les événements de l’événement sont vus à travers les yeux du personnage de Reeves et de son collègue Frederick Law Olmsted.

Leonardo DiCaprio a acheté les droits du livre en 2010 et le « d’accord » pour son arrivée sur l’écran de la plateforme de streaming Hulu avec une annonce aujourd’hui à l’occasion d’un événement de la Association américaine des critiques de télévision. le réalisateur iconique Martin Scorsese Il fait également partie de ce projet mais cette fois en tant que producteur, une fonction que le protagoniste remplira également Keanu Reeves.

Keanu Reeves débarque dans le monde des séries

La vérité est que la série Diable dans la ville blanche Il est dans les limbes du développement depuis 10 ans et cette nouvelle est une belle avancée pour ces trois noms propres qui ont un grand poids spécifique dans l’industrie cinématographique hollywoodienne : Keanu Reeves, Martin Scorsese Oui Leonardo DiCapriosoyez à portée de terminer ce qui pourrait être l’une des meilleures séries de l’histoire du streaming.

Plus d’informations? Le showrunner de l’émission télévisée sera Sam Shawcréateur de la série château de Pierre Oui Manhattanqui servira également de producteur exécutif avec ceux nommés Leonardo DiCaprio Oui Martin Scorsese. Ce dernier allait diriger le projet dans son format de long métrage précédent qui avait la vedette de Le loup de Wall Street en tant que protagoniste de l’expédition. Les pièces ont été placées de la meilleure façon possible.

En ce sens, nous pouvons également souligner le réalisateur de l’émission de télévision, Champ de Toddnominé pour trois Oscars pour jeux secrets (2006) et Dans la chambre (2001). Après trois mois de négociations Keanu Reeves a rejoint ce projet qui se dessine petit à petit et semble être l’un des meilleurs paris de Disney pour votre plateforme de streaming Hulu. !! Toutes nos félicitations!!

