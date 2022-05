Le rôle que Benedict Cumberbatch a failli avoir dans Marvel

merveille

Le deuxième film de Doctor Strange est sorti en salles aujourd’hui. Doctor Strange dans le multivers de la folieavec Benedict Cumberbatch comme protagoniste accompagné d’Elizabeth Olsen.

© GettyCumberbatch à la première mondiale de Doctor Strange 2.

Devenir l’une des nouvelles références au sein de la Univers cinématographique Marvel (MCU)surtout après les départs de personnalités comme Tony Stark, Steve Rogers et Natasha Romanoff, Stephen Strange est le protagoniste du nouveau film qui sort en salles aujourd’hui. Doctor Strange dans le multivers de la folie devient le second avec à sa tête le personnage auquel il donne vie Benedict Cumberbatchqui dans cette production est accompagné de elizabeth olsen Quoi Sorcière écarlate.

bien avant de devenir Docteur étrange, Cumberbatch est venu très près d’avoir un rôle différent au sein de la MCU, un beaucoup plus petit. Il y a quelque temps, les rumeurs avaient été diffusées sur des portails tels que ScreenRantet lui-même s’est chargé de le confirmer lors d’un entretien avec Bbc. Apparemment, la première offre qu’ils lui ont faite ne lui a pas semblé suffisante « juteux » Comment signer votre contrat.

Lors de l’entretien, Cumberbatch souligné qu’il était « Assez brave » assez pour rejeter l’offre initiale et a ensuite révélé comment son arrivée à la MCU. C’est que, comme il l’a souligné, cette conversation circulait entre les producteurs de Marvel et c’est son représentant qui, selon lui, a contribué à remettre son nom sur la table lorsqu’ils ont cherché la personne chargée de donner vie à Stephen Étrange.

Quel était le personnage qu’on vous proposait initialement ? Selon les rumeurs qui ont fuité il y a quelque temps sur des sites comme celui mentionné ScreenRantl’acteur nominé pour oscar était proche d’être Malékithle méchant de Thor: Le Monde des Ténèbres, l’un des pires films de toute la franchise. Ce rôle a fini entre les mains de Christophe Ecclestondans le film réalisé par alan taylor en 2013.

+La raison pour laquelle Cumberbatch a presque rejeté Doctor Strange

Malgré que merveille repensa à lui pour jouer dans le premier film de Docteur étrangel’acteur n’était pas très sûr que ce soit le bon rôle pour lui. “Leí los cómics y fue como ‘¡uf!’, porque es bastante de la vieja escuela, algo misógino, anclado en los 70… No lo sé tal vez es algo trillado, no sé si es lo mejor… No je comprends »il a dit Bbc. Cependant, depuis merveille Ils ont précisé qu’ils prévoyaient de le moderniser et l’ont convaincu : « Ils m’ont dit non, qu’il serait actuel, qu’il serait un homme actuel, que oui, il aura certaines de ces qualités mais comme l’aurait un homme aujourd’hui, qui est censé être admiré. Parce qu’il en est ainsi. Je suis tombé amoureux du scénario ».

