Le rôle oublié de Jeremy Renner dans Malcolm au milieu

La série mettant en vedette Frankie Muniz s’est déroulée de 2000 à 2006 et a été l’un des premiers rôles à faire de Bryan Cranston une star.

©IMDBLa série a eu 7 saisons.

bien avant d’être un vengeur et d’avoir sa propre série dans Disney+, oeil de faucon, Jérémy Renner il a eu des petits boulots dont tout le monde ne se souvient pas forcément. Par exemple, il y a quelques temps, nous vous parlions d’un des premiers films qu’il a réalisés, Voyage senior, ce qu’il a fait alors qu’il n’avait que 24 ans. Beaucoup de choses devaient se passer avant que Marvel ne lui ouvre ses portes, notamment un rôle dans une sitcom inoubliable.

Entre 2000 et 2006, Malcolm au milieu a diffusé plus de 150 épisodes (dont vous pouvez profiter sur Disney+) et a marqué le chemin de la gloire pour des personnalités telles que Frankie Muniz et Christopher Masterson (le frère de Danny Masterson depuis Ce spectacle des années 70), en plus de devenir le premier grand rôle de Bryan Cranstonbien avant qu’il n’ait eu la chance de sa vie dans Breaking Bad.

Dans Malcolm au milieu, Renner Il a eu une très petite participation qui est passée tellement inaperçue que, à ce jour, beaucoup continuent de douter que ce soit lui ou non. C’est que, tant dans la série que dans le profil de IMDb de l’acteur de merveille, le rôle n’est pas crédité. Pourtant, une trame qui circule sur les réseaux permet de se rendre compte qu’il est fort probable que ce soit lui.

Le rôle en question est celui d’un policier qui arrête François (Masterson) dans le premier épisode de Malcolm au milieu. Dans la scène, vous pouvez voir Francis s’excusant auprès de son père d’avoir eu des démêlés avec la justice, alors qu’un officier se tient derrière lui. L’apparition est brève et il n’est pas si clair si c’est lui ou non (certains suggèrent que c’est Nathan Fillon), mais la réalité est que l’extra n’est pas non plus crédité dans la série donc, à ce stade, c’est croire ou éclater. De quel côté es-tu?

+Les mythes autour de Malcolm au milieu

Aujourd’hui considéré comme un classique du début du nouveau millénaire, Malcolm au milieu est une série entourée d’incertitudes et de légendes urbaines. En plus du camée supposé de Jérémy Renneron savait que Muniz avait des problèmes de santé et qu’il ne se souvient de rien de ce qu’il a tourné dans la série (ce qu’il a nié dans une interview sur Chevauchée sauvage! avec Steve-O. D’autre part, on dit que Erik Per Sullivanqui a joué Deweydejó la actuación y tuvo problemas de adicciones, algo que jamás fue confirmado y que difícilmente se sepa, ya que el actor se retiró de la profesión y mantiene un perfil tan bajo que ni siquiera se presenta en los eventos realizados por los aniversarios de la série.

