Le rôle le plus difficile de Ryan Reynolds l’a vu s’évanouir sur le plateau pendant le tournage à l’intérieur du cercueil

Ryan Reynolds s’est ouvert sur le rôle de sa carrière qui s’est avéré le plus difficile, rappelant comment il s’est évanoui lors du tournage de scènes d’un film sur un homme enterré vivant dans un cercueil – dont la majorité a été filmée en une seule prise. . Regardez une bande-annonce du film ici:

Reynolds, 45 ans, est peut-être le plus connu pour ses crédits de comédie et d’action, mais tout son travail n’a pas consisté à faire des blagues en tant que Deadpool ou à résoudre des crimes en tant que détective Pikachu aux joues roses.

Le Gars libre star est apparue dans un nouvel épisode de la série Netflix de David Letterman, Mon prochain invité n’a pas besoin d’être présentéqui en est maintenant à sa quatrième saison et voit l’animateur de talk-show chevronné interviewer un certain nombre de célébrités de haut niveau sur leur carrière.

Au cours de leur conversation, Reynolds a parlé de tout, de la vie en grandissant en tant que l’un des quatre frères à ce qu’il est maintenant en tant que parent, tout en réfléchissant aux hauts et aux bas de son travail d’acteur.

Un rôle qui ressort le plus pour toutes les mauvaises raisons était le film de 2010 Enterréqui a été présenté en première au Festival du film de Sundance et a ensuite reçu un accueil positif de la part des critiques – se tenant actuellement fier avec un pourcentage assez décent de 87% sur Rotten Tomatoes.

Mais le travail n’a pas été facile pour Reynolds, qui a joué un chauffeur de camion civil américain basé en Irak qui est attaqué et se retrouve enterré vivant dans un cercueil en bois, armé de seulement quelques outils de base, dont un briquet, une flasque, une torche, couteau et téléphone portable.

S’adressant à Letterman à propos du film, Reynolds a admis que c’était l’un des concerts les plus difficiles qu’il ait dû traverser, affirmant qu’il s’était « évanoui » sur le plateau.

« Presque tout ce que vous voyez dans le film est une seule prise, à l’exception de quelques instants où je me suis évanoui.

« La chose pour laquelle je n’étais pas prêt ou réalisé quand je tournais, c’est que lorsque vous êtes à bout de souffle et que vous ne bougez pas pour accueillir l’augmentation d’oxygène dans votre sang, vous vous évanouissez.

« Il y avait une séquence dans le film où j’avais un sac en papier. C’est à ce moment-là que je respirais le plus possible dans ce sac en papier avant la prise, puis quand j’arrivais à moi, quelque part au milieu de la prise, je l’attrapais, respirais, respirais, respirais, nous attendions un battement et alors nous continuerions.