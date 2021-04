Le rôle et la tactique nous attendent dans la bande-annonce de Dark Envoy

D’ici 2022, nous aurons un rendez-vous avec la science et la fiction. Cette remorque Dark Envoy nous donne de longues dents avec sa prémisse.

Si vous êtes amateur de jeux de rôle et de science-fiction, vous ne pouvez pas le perdre de vue Remorque Dark Envoy. C’est un jeu vidéo du studio Event Horizon.

Après des mois de silence, l’équipe de développement a publié une nouvelle vidéo centrée sur l’histoire des deux protagonistes, les frères Malakai et Kaela. La date de sortie du jeu reste inconnue, bien qu’elle soit en 2022.

Dark Envoy a été annoncé en 2019 et le studio a confirmé qu’il était en développement pour PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S.Si vous souhaitez jouer sur des ordinateurs, vous pouvez visiter son page sur Steam et GOG et ajoutez-la à la liste de souhaits. Cette nouvelle bande-annonce nous en dit un peu plus sur la relation entre Malakai et Kaela et leur lien avec le monde de Jaan.

Le jeu vidéo est un RPG tactique, avec des combats en temps réel (avec possibilité de mettre le jeu en pause), et très inspiré par de grands noms du jeu de rôle et des jeux de stratégie, tels que XCOM, Dragon Age, Mass Effect ou FTL. Le studio n’avait pas donné de nouvelles sur le titre depuis longtemps, au-delà d’un gameplay qu’ils ont sorti en août 2020.

Le titre d’Event Horizon, qui a une section graphique très soignée, a pour l’un de ses grands attraits la liberté de décision et la variété dans chaque jeu. Le jeu a une histoire non linéaire et promet que les choix pèseront lourdement sur notre aventure.

Nous pouvons avoir de nouveaux alliés et il est également intéressant de savoir que vous pouvez jouer seul ou en coopération en ligne.