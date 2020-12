Le rôle emblématique de John Travolta dans «  Pulp Fiction  » lui a valu un chèque de paie de 150000 €

John Travolta est apparu dans plusieurs films à succès, et l’un des films pour lesquels les gens se souviendront toujours de lui est le classique culte Pulp Fiction. Bien que le film ait été un énorme succès, battant des records au box-office, la super-star Travolta n’a pas beaucoup gagné selon les normes hollywoodiennes pour son rôle. Il a peut-être obtenu un salaire plus petit que d’habitude, mais c’est peut-être le meilleur mouvement de carrière qu’il aurait pu faire.

John Travolta était énorme – jusqu’à ce qu’il ne soit pas

Selon Biographie, Travolta avait 21 ans lorsqu’il a décroché son rôle révolutionnaire en tant que lycéen arrogant Vinnie Barbarino dans la série télévisée populaire Bienvenue, Kotter. Sa renommée soudaine lui a ouvert de nombreuses opportunités, à commencer par le film fait pour la télévision Le garçon dans la bulle de plastique, qui a été saluée par les critiques.

Il a ensuite joué dans certains films à succès, tels que Fièvre du samedi soir, qui lui a valu une nomination aux Oscars, et la comédie musicale bien-aimée des années 50 Graisse. Bien qu’il ait réussi à jouer dans quelques autres films à succès au cours de ses premières années, notamment le film de 1980 Cowboy urbain, L’étoile de Travolta a commencé à s’assombrir. Il a eu peu de succès dans les années 80, sauf son rôle dans le Regardez qui parle franchise de films.

À la fin de la décennie, Travolta était considéré comme ayant ses meilleurs jours derrière lui. Ses plus grands succès étaient datés et il ne semblait pas être en mesure de trouver de nouvelles opportunités pour le rendre à nouveau pertinent. Mais ensuite est venu le rôle qui a tout changé.

‘Pulp Fiction’ a été un grand succès

En 1994, Travolta a décroché un rôle principal dans le film de Quentin Tarantino Pulp Fiction. Cela lui a valu un autre hochement de tête aux Oscars, et c’était essentiel pour changer sa carrière. Son rôle de tueur à gages dansant doux Vincent Vega a aidé le public à le voir comme un acteur sérieux et à oublier les rôles de jeunesse arrogants qu’il avait joués autrefois.

Avec sa carrière revigorée, Travolta a replongé dans le théâtre, et il a travaillé régulièrement comme un acteur très respecté depuis. Il a remporté un Golden Globe pour son rôle dans le film de 1995 Obtenez Shorty, et dans les années qui ont suivi, il est apparu dans une longue liste de films. Ses crédits comprennent Broken Arrow, Hairspray, De Paris With Love, Gotti, et Peinture commerciale.

Bien que tous les films n’aient pas été un succès, Travolta s’est fermement établi comme une star de cinéma talentueuse et à succès. En tant que A-lister qui peut commander un chèque de paie impressionnant aujourd’hui, il est surprenant d’entendre à quel point son chèque de paie était petit Pulp Fiction.

Un petit paiement pour un rôle énorme

Comme l’explique Hollywood Reporter, Pulp Fiction fut le premier grand succès de Tarantino en tant que réalisateur et scénariste. Le film a remporté un Oscar du meilleur scénario, ainsi que six autres nominations aux Oscars.

Le film graveleux, violent et sombrement drôle est devenu emblématique du monde cinématographique au cours des 26 années écoulées depuis sa sortie. Avec son énorme succès et la réputation de Travolta en tant que star, le montant qu’il a été payé pour jouer à Vincent est inhabituellement petit.

Travolta n’a été payé que 150000 € pour sa part dans Pulp Fiction. Bien que cela puisse sembler dérisoire comparé à ce qu’il gagne aujourd’hui, le film est arrivé à un moment où il avait du mal à trouver du travail.

La star ne semble pas se soucier de la petite somme qu’il a reçue Pulp Fiction. En fait, il fait même référence au film à plusieurs reprises dans une publicité qu’il a réalisée pour Capital One cette saison de Noël. Après tout, compte tenu de la façon dont le film a radicalement transformé sa carrière, cela peut être l’un des mouvements les plus rentables de sa carrière.