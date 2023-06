Le rôle de Seth Rollins dans Captain America : Brave New World aurait été révélé

Superstar de la WWE Seth Rollin aurait terminé son travail sur Captain America : le meilleur des mondes, et son rôle aurait également été révélé. Auparavant, Rollins avait été aperçu en personnage sur le plateau, confirmant son rôle dans le quatrième Capitaine Amérique film. Ses vêtements ont conduit à la spéculation que son personnage était impliqué dans la Serpent Society, mais son rôle spécifique restait flou.





Maintenant, scooper de nouvelles de divertissement @CanWeGetSomeToast partage une mise à jour sur le projet, affirmant que Rollins a officiellement terminé le tournage du film. Le scooper indique également que Rollins jouera le rôle de King Cobra, un personnage de Marvel Comics qui s’implique dans la Serpent Society. Bien que le rapport selon lequel Rollins joue à Cobra n’ait pas été officiellement confirmé par le lutteur ou Marvel pour le moment, le casting semble correspondre aux spéculations de la Serpent Society.

Rollins est, bien sûr, surtout connu pour sa carrière de lutteur professionnel. Il est l’un des artistes les plus populaires de la WWE et détient actuellement le championnat du monde des poids lourds de la société. Il s’est plongé dans le jeu d’acteur, cependant, car il a eu des rôles dans les films Sharknado : le 4e réveil, Réponse arméeet Comme un pro. Il a également fait du travail de voix off pour le film d’animation Comme un pro après s’être exprimé dans le film d’animation de 2017 Les Jetsons et la WWE : Robo-WrestleMania !.

Captain America: Brave New World fait avancer l’histoire sans Chris Evans

Chris Evans a terminé sa course en tant que Captain America avec Avengers : Fin de partieet après les événements de Le faucon et le soldat de l’hiverAnthony Mackie intervient pour servir de nouveau Capitaine pour Capitaine Amérique 4. Le réalisateur Julius Onah a récemment expliqué comment ce film adopterait une approche plus fondée que les autres films de super-héros, suivant quelqu’un qui n’a pas de super pouvoirs et fait face à d’autres types de défis.

« Il est dans une nouvelle position, devenant le leader en tant que Captain America », a déclaré Onah à propos de Sam Wilson de Mackie. « Ça va être une nouvelle série de défis pour lui. Et dans cette histoire, une grande partie de son parcours est de savoir comment définissez-vous ce leadership? C’est la chose à laquelle il n’a pas encore eu à faire face. En tant que Falcon, il a toujours été là pour soutenir le reste de l’équipe. Mais maintenant, c’est lui qui dirige l’équipe, et je pense que ce sera un voyage vraiment excitant à faire avec lui.

Captain America : le meilleur des mondes était auparavant intitulé comme Captain America : nouvel ordre mondial, il est donc peut-être normal qu’un lutteur professionnel fasse partie du casting. Avec Rollins et Mackie, le film met également en vedette Danny Ramirez, Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Shira Haas, Xosha Roquemore, Liv Tyler et Harrison Ford. Onah réalise en utilisant un scénario de Malcolm Spellman, Dalan Musson et Onah.

Captain America : le meilleur des mondes sortira le 3 mai 2024.