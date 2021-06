Le rôle de rêve de Jonathan Majors est Edward Scissorhands

Jonathan Majors lorgne Edward Scissorhands comme son rôle de rêve le plus recherché. L’année dernière, Majors a pris de l’importance en tant que favori des fans de la série à succès HBO Pays de Lovecraft, et il a depuis décroché quelques grands rôles dans d’autres projets à venir. Cette année, il peut être vu dans le Netflix Western Plus ils tombent avec Idris Elba, Zazie Beetz, Lakeith Stanfield, Delroy Lindo et Regina King. Les majors joueront également Kang the Conqueror dans la suite de Marvel Studios Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie.

Inutile de dire que les choses se passent très bien dans la carrière d’acteur de Majors en ce moment, et il va rester occupé dans un avenir prévisible. Lors d’une table ronde impliquant certains de ses collègues stars hollywoodiennes pour THR, les majors et les autres acteurs ont été interrogés sur les rôles de rêve qu’ils voudraient le plus jouer s’ils pouvaient choisir parmi n’importe quel personnage de leur choix. Pour sa part, voici ce que Jonathan Jonathan Majors a déclaré lorsqu’on lui a demandé directement qui il aurait le plus envie de jouer s’il en avait l’occasion.

« Edward Scissorhands. J’essaierais peut-être ça. »

En plus de jouer Edward, Majors note également qu’il aimerait « faire le biopic de l’homo sapiens de l’évolution ou jouer un animal », comme un T-Rex animé par CG. L’acteur ne s’étend pas sur de quoi il s’agit exactement Edward Scissorhands cela l’amène au rôle du personnage principal, mais comme beaucoup d’entre nous, le film a peut-être simplement laissé un impact sur Majors lorsqu’il a vu le film unique en son genre.

Co-écrit par Tim Burton et Caroline Thompson et réalisé par Burton, Edward Scissorhands est sorti en 1990. Il met en vedette Johnny Depp dans le rôle principal d’un humanoïde créé artificiellement dont les mains sont faites de lames de ciseaux, plongeant dans une romance avec la fille adolescente (Winona Ryder) d’une famille de banlieue. Le film est un classique culte et est largement considéré comme l’une des meilleures œuvres de Burton, et bien qu’il y ait eu un spin-off de bande dessinée et une adaptation sur scène, il n’y a jamais eu de redémarrage ou de suite.

Le plus proche nous sommes venus à un suivi en direct pour Edward Scissorhands était une publicité Cadillac Lyriq qui a été créée lors du Super Bowl LV cette année. L’annonce a vu Ryder reprendre son rôle de Kim avec Timothée Chalamet jouant Edgar aux mains d’argent, le bébé qu’elle a apparemment eu avec Edward. Il a été très bien accueilli par les fans, et bien que beaucoup semblaient être contre l’idée d’un redémarrage ou d’une suite, la performance de Chalamet avait un certain besoin Edward aux mains d’argent 2 arriver avec le Dune star dans le rôle.

Majors a prouvé ses talents d’acteur sur Pays de Lovecraft et d’autres projets, il n’est donc pas tout à fait impossible que nous voyions quelque chose comme ça se produire. Pourtant, il ne semble pas y avoir de mouvement sur une éventuelle Edward Scissorhands suite ou remake de quelque nature que ce soit, de sorte que le rôle peut finir par devenir rien de plus qu’un fantasme éphémère pour l’acteur. Heureusement, il ne va nulle part avec plusieurs autres projets en cours, et Pays de Lovecraft les fans espèrent que cela inclura une deuxième saison. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.