Le rôle de Marvel qui sonne pour Regé-Jean Page après son départ de Bridgerton

Regé-Jean Page a provoqué un véritable choc ce vendredi en annonçant qu’il quitterait son rôle de Simon dans l’événement Netflix, Bridgerton. L’acteur cherchera de nouvelles directions dans une carrière qui l’a déjà avec deux projets clos et que sonne pour un autre très important. Son nom est lié aux plus grandes franchises d’Hollywood et après ses adieux au duc de Hastings, il était de nouveau lié à un personnage emblématique de Marvel. De quoi s’agit-il?

La renommée que l’artiste acquiert avec la série romantique lui permet de conclure deux accords importants dans sa carrière: en février, il signe avec Paramount pour jouer dans Dungeons & Dragons, son premier film après le succès de Shonda Rhimes. De plus, en mars, il rejoint les frères Russo pour participer à The Grey Man: le prochain film Netflix avec Ryan Gosling et Chris Evans qui est répertoriée comme la plate-forme la plus chère de son histoire.

Regé-Jean Page sonne pour un rôle de Marvel après avoir quitté Bridgerton

La figure de Page a pris une place dans l’industrie qui le rapproche des rôles les plus importants et c’est pourquoi ces dernières semaines, il a commencé à sonner pour se rendre au MCU. L’endroit Jour et nuits fous a été le premier à mentionner que la société de production l’a dans le dossier pour jouer en rien de moins que Panthère noire dans le prochain film de la série.

Une fois l’information publiée, son nom a commencé à être étudié par les fans de Marvel pour un personnage qui génère toujours de la tristesse parce qu’il appartenait à Chadwick Boseman, décédé en août 2020. En octobre 2018, Ryan Coogler avait accepté d’écrire et de réaliser une suite de Black Panther, mais le projet a été totalement bloqué avec la mort du protagoniste.

Le réalisateur s’est récemment exprimé sur le podcast Pas dérangé sur qui pourrait jouer T’Challa et il était franc à ce sujet. «C’est l’une des choses les plus profondes que j’ai traversées dans ma vie, de participer à la poursuite de ce projet sans cette personne en particulier, qui était comme la colle qui le maintenait ensemble. C’est sans aucun doute la chose la plus difficile que je avoir jamais eu à faire. à faire dans ma vie professionnelle « Il a avoué sans avoir encore la direction trop claire.

De cette façon, Page devra attendre cette possible grande étape de sa carrière. La bonne nouvelle est que vous faites partie des candidats. La même chose se produit avec le personnage de James Bond, qu’après le départ de Daniel Craig la recherche d’un nouvel acteur britannique et zimbabwéen fait partie des options.