Le rôle de Macaulay Culkin dans American Horror Story dévoilé

Dans le temps, les deux films de Mon pauvre petit ange qui a lancé à la célébrité Macaulay Culkin. La carrière de cet acteur qui est devenu la sensation de Hollywood et le premier enfant à gagner un million de dollars pour son travail d’acteur, il s’est coupé après son passage Richie Rich. À ce moment-là, il a décidé de faire une pause, dans l’un des moments les plus sombres qu’il ait dû traverser.

Selon IMDb, Macaulay sera en six épisodes. (Étoile +)



Plus de deux décennies après ce rôle de Richie Rich, Macaulay Culkin il est prêt à revenir à la une. De la main de Histoire d’horreur américaine sera à nouveau dans une production de premier ordre. Sa participation a été révélée début 2020 mais le rôle en question restait un mystère. Ce vendredi sera ses débuts tant attendus, dans un épisode qui peut être apprécié à travers Étoile +.

American Horror Story : Double long métrage reviendra demain avec son troisième chapitre où Macaulay jouera Mickey. L’épisode se concentrera sur l’arrivée d’un visiteur inattendu dans la ville. Selon le synopsis officiel, le chapitre montrera comment « un écrivain nommé Harry, sa femme enceinte et sa fille se rendent dans une ville côtière pour passer l’hiver, et dès qu’ils s’y installent, les vrais habitants du lieu commencent à se faire connaître ». Cet épisode et le reste de la saison déjà diffusé, ainsi que tous les épisodes de Histoire d’horreur américaine peut être vu à travers Étoile +.

Qu’a fait Macaulay Culkin pendant tout ce temps

Avant de rejoindre Histoire d’horreur américaine, Macaulay Culkin il a fallu un certain temps pour s’adapter à l’époque. Ses réseaux sociaux aujourd’hui très actifs (il compte plus de 2,2 millions de followers parmi Instagram et Twitter) ont été publiés relativement récemment. En effet, il les a présentés fin 2018, lors d’une visite au Jimmy Fallon.







Dans cette interview, l’acteur de Mon pauvre petit ange a présenté son projet le plus récent : oreilles de lapin. C’est un site web avec du contenu sur la vie quotidienne, écrit avec une touche d’humour. De plus, la société produit des podcasts, dont l’un a été hébergé par Macaulay Culkin et son dernier épisode a été mis en ligne le 24 décembre 2019.

