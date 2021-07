Le rôle de Lynne Spears dans la fonction de conservateur de Britney et ce qu’elle en pense

L’affaire de tutelle de Britney Spears est revenue devant le tribunal aujourd’hui et une décision capitale a été annoncée.

La juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Brenda Penny, a décidé que Britney Spears pouvait engager Mathew Rosengart de Greenberg Traurig LLP, l’avocat de son choix, pour la représenter dans la tutelle.

L’ordre du jour de l’audience d’aujourd’hui comprenait le rôle de Jamie Spears dans la tutelle et le droit de Britney de choisir son propre avocat et de permettre à son avocat, Samuel Ingham III, de démissionner, comme il l’a demandé.

La question de la représentation légale de Britney a poussé sa mère, Lynne Spears, à s’exprimer de plus en plus sur la tutelle de sa fille.

Quel est le rôle de Lynne Spears dans la tutelle de Britney ?

Lynne a été un personnage secondaire dans la bataille judiciaire de Britney pendant des années et son rôle dans la tutelle est resté quelque peu ambigu.

Cependant, nous avons enfin un aperçu de ce que Lynne pense vraiment de l’affaire et de son implication, et beaucoup espèrent que la mère de Britney sera un acteur clé pour mettre fin à la tutelle de sa fille.

Lynne Spears a déclaré qu’elle se blâmait pour les problèmes de santé mentale de Britney.

Comme on le voit dans le documentaire « Framing Britney Spears », une série d’incidents troublants en 2007 et 2008 a conduit le père de Britney à demander une tutelle sur la personne et la succession du chanteur.

À l’époque, Lynne a révélé qu’elle se sentait personnellement responsable des problèmes de Britney.

«Je me blâme», a-t-elle déclaré. « Quelle mère ne le ferait pas ? J’aurais aimé être là plus pendant qu’elle était en tournée, mais je ne pouvais pas. J’avais les autres enfants à charge.

L’inquiétude de Lynne implique qu’elle a peut-être eu du mal à aider sa fille alors qu’elle devenait de plus en plus erratique.

« Je n’ai pas élevé mes enfants pour qu’ils fassent carrière à Hollywood. Tout cela m’a explosé au visage et les grands rêves sont devenus de gros maux de tête », a-t-elle ajouté.

Lynne a participé à la recherche d’une tutelle pour Britney lors de son lancement.

Alors que la santé mentale de Britney continuait de décliner, Lynne et les proches de sa fille sont devenus de plus en plus préoccupés par sa relation avec Sam Lufti, son manager à l’époque.

Lynne et le père de Britney, Jamie, auraient craint que Lufti ne prenne de l’argent à leur fille.

Lynne était d’accord avec le projet de Jamie de solliciter une tutelle en 2008. Dans ses mémoires, elle a écrit que la tutelle « semblait être un rêve impossible à ce moment-là, avec Sam toujours aussi ancré dans sa vie ».

Une amie de la famille, Jacqueline Butcher, a déclaré au New Yorker que Lynne était présente le jour où un tribunal de Los Angeles a accordé la tutelle et lui aurait dit : « C’est réglé » après la brève audience.

Cependant, Butcher se souvient que Lynne lui avait dit qu’elle pensait que la tutelle ne durerait que quelques mois jusqu’à ce que Britney puisse reprendre le contrôle de sa vie.

Lynne et son ex-mari Jamie Spears ont une relation tendue.

Lynne et Jamie ont divorcé en 2002 dans une décision que Britney a qualifiée de « la meilleure chose qui soit jamais arrivée à ma famille ».

Dans ses mémoires, Lynne a écrit que « des années et des années d’abus verbaux, d’abandon, de comportement erratique et le fait qu’il n’était tout simplement pas là pour moi avaient fait des ravages ».

Cette relation tendue semble avoir rendu difficile pour les parents de s’unir pour aider Britney.

Butcher affirme que lorsque la tutelle a été initialement accordée, Lynne a dit à Jamie ses espoirs sur la façon dont la tutelle serait gérée pour être criée par son ex.

Butcher affirme que Jamie disait souvent « Je suis Britney Spears » pour affirmer son pouvoir dans la tutelle.

Selon Butcher, Lynne a choisi de rester en dehors de la tutelle afin que Britney ne lui en veut pas.

Britney aurait demandé à sa mère de faire partie de la tutelle.

En 2020, Lynne aurait demandé à un juge de l’intégrer à la tutelle en raison de préoccupations concernant la santé de sa fille.

Cependant, comme Lynne vit en Louisiane, il était peu probable qu’elle obtienne un rôle à temps plein dans le domaine californien de Britney.

Des sources ont affirmé que Britney était celle qui avait exhorté sa mère à saisir le juge, tandis que d’autres rapports indiquent que Lynne espérait pouvoir sortir sa fille de la tutelle.

Lynne semble soutenir le mouvement #FreeBritney.

Dès 2019, Lynne aurait « aimé » les publications relatives au mouvement #FreeBritney.

En 2021, des sources ont affirmé que Lynne craignait que Jamie n’ait pas été transparent au sujet de la tutelle de leur fille.

La même année, elle a accordé une interview téléphonique au New Yorker, laissant entendre qu’elle n’était pas entièrement satisfaite des soins de sa fille.

« J’ai des sentiments mitigés à propos de tout », a-t-elle déclaré. « Je ne sais pas quoi penser… C’est beaucoup de douleur, beaucoup d’inquiétude. »

Lynne a demandé à un tribunal de permettre à Britney de choisir son propre avocat.

En juillet 2021, après le témoignage révélateur de Britney sur la vie sous tutelle, Lynne a demandé qu’un tribunal autorise sa fille à choisir son propre avocat.

« Sa capacité est certainement différente aujourd’hui de ce qu’elle était en 2008, et Conservatee ne devrait plus être tenue de respecter la norme de 2008, selon laquelle elle n’a pas la capacité de retenir les services d’un avocat », a exhorté la pétition de Lynne.

Maintenant que cette demande a été approuvée, cela pourrait être un tournant majeur pour prouver que Britney a la capacité de contrôler sa vie.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.