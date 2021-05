Le rôle de Kraven le chasseur a été offert pour la première fois à Brad Pitt, Keanu Reeves et d’autres

Eh bien, nous l’avons. Sony a choisi Godzilla et Avengers: l’ère d’Ultron star Aaron Taylor-Johnson comme leur Kraven le chasseur pour le prochain Homme araignée retombées. Mais, il est maintenant apparu que cela n’allait pas toujours être le cas, le studio offrant le rôle à plusieurs autres noms de premier plan, notamment Brad Pitt, Keanu Reeves, John David Washington et Adam Driver. Selon Justin Kroll, qui a été l’un des premiers à signaler la sélection de Taylor-Johnson, il s’agissait de la performance de l’acteur dans le thriller d’action à venir. Train à grande vitesse cela lui a valu le rôle.

Sony visait haut depuis ce rôle en approchant tout le monde, de Brad Pitt et Keanu à JDW et Driver, mais des sources affirment que des images récentes d’ATJ dans la prochaine photo d’action Bullet Train, ont époustouflé les dirigeants de Sony qui ont agi rapidement pour lui offrir le rôle. https://t.co/K1YlezOgab – Justin Kroll (@krolljvar) 26 mai 2021

Cela correspond à une rumeur récente concernant Keanu Reeves, qui a affirmé que le John Wick star a passé le rôle de Kraven, sans doute avec un « non, merci » très sympathique et chaleureux. Bien que John David Washington et Brad Pitt n’aient jamais été liés au rôle, leur inclusion dans la liste de souhaits de Sony n’est pas trop surprenante compte tenu des talents et des profils de l’acteur. Fait intéressant, Pitt jouera aux côtés de Taylor-Johnson dans le réalisateur David Leitch Train à grande vitesse, suggérant que la quête du studio pour un peu de Pitt dans Kraven le chasseur peut les avoir amenés à trouver leur étoile.

Kraven le chasseur suivra les exploits du personnage Marvel créé par Stan Lee et Steve Ditko pour The Amazing Spider-Man # 15 en 1964. Né Sergei Kravinoff, Kraven a été élevé en Russie à l’époque de la Révolution russe. Après avoir trouvé un emploi au Kenya, en Afrique, Kraven a commencé sa carrière en utilisant les outils typiques du chasseur, mais au fil du temps, il a développé une préférence pour abattre les gros animaux à mains nues. Après avoir rencontré un sorcier vaudou nommé Calypso, Kravinoff reçoit une potion à base de plantes qui améliore sa force, sa vitesse et ses sens, tout en prolongeant sa vie. Finalement, Kraven se fatigue de la chasse au gros gibier et est attiré par Spider-Man, devenant lentement obsédé par le fait d’être l’homme pour attraper le sympathique wallcrawler du quartier.

Bien que l’intrigue spécifique du film soit actuellement inconnue, Kraven le chasseur racontera probablement l’histoire d’origine du supervillain bien-aimé de la même manière que Venin avant lui, avec le prochain Sony Morbius approcher également le personnage de la même manière en l’absence de leur ennemi commun, Homme araignée.

Sony a tapoté Triple frontière directeur JC Chandor pour diriger le projet, avec L’égaliseur l’écrivain Richard Wenk ayant signé pour écrire le scénario. Wenk a depuis assuré aux fans que le film «adhèrerait très étroitement à la tradition» du méchant Sinister Six, le décrivant comme un «personnage très ancré» qui finirait par «se retrouver face à face avec Spider-Man».

Alors, sachant maintenant qui Sony avait recherché pour le rôle principal, auriez-vous préféré des gens comme Brad Pitt de Keanu Reeves dans le Homme araignée spin-off sur Aaron Taylor-Johnson? Kraven le chasseur devrait sortir le 13 janvier 2023. Cela nous vient de Justin Kroll. L’image Topper provient de @theimaginativehobbyist sur Instagram

