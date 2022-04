Le rôle de Dee Wallace dans le film The Munsters révélé par Rob Zombie

Nouvelles informations de casting pour Les Munsters vient d’être dévoilé. Maintenant en développement par le scénariste-réalisateur Rob Zombie, Les Munsters réinvente la famille des monstres sitcom avec une toute nouvelle distribution, mais d’une manière qui rend hommage à l’original. Plusieurs stars familières ont déjà été annoncées pour le casting, et Zombie vient de divulguer avec un nouveau post Instagram que l’icône du genre Dee Wallace (HE, Cujo, Le Hurlement, 13 Fan Boy) vient d’être choisi pour un rôle de voix dans le long métrage. Vous pouvez voir l’annonce ci-dessous.

Zombie a travaillé avec Wallace à plusieurs reprises, car elle avait des rôles dans ses films précédents Halloween, Les seigneurs de Salem, Le monde hanté d’El Superbeastoet 3 de l’enfer. Dans la légende de son nouveau post Instagram, Zombie écrit :

« ATTENTION ! MUNSTERS CASTING NEWS ! Notre bon ami DEE WALLACE a rejoint le casting de THE MUNSTERS ! Dee est la voix de GOOD MORNING TRANSYLVANIA ! Zombie régulier apparaissant dans Halloween, The Haunted World of El Superbeasto, The Lords of Salem et plus récemment 3 From Hell. »

À la tête du casting, les stars principales sont Jeff Daniel Phillips dans Herman, Sheri Moon Zombie dans Lily et Daniel Roebuck dans Grand-père. Ont également joué Richard Brake dans le rôle du Dr Henry Augustus Wolfgang, Sylvester McCoy dans Igor, Jorge Garcia dans Floop, Catherine Schell dans Zoya Krupp et Cassandra « Elvira » Peterson dans Barbara Carr. Comme nous pouvons le voir, d’autres annonces de casting sont encore en cours, il se peut donc qu’il y ait encore plus à révéler par Zombie, comme qui peut jouer Eddie et Marilyn.

Rob Zombie pourrait ramener de nombreux acteurs qui sont apparus dans ses films violents pour jouer de nouveaux personnages dans Les Munsters, mais cela ne signifie pas que ce film aura le même ton. Il servira de premier film classé PG pour Zombie, qui a choisi de garder son point de vue sur Les Munsters familial dans l’esprit de la sitcom originale. Ce n’est pas là que Zombie a son expérience, compte tenu de son travail avec certains des films d’horreur les plus choquants et les plus violents des deux dernières décennies, mais il entre dans l’adaptation en tant que fan de la franchise depuis toujours.

À l’origine, Les Munsters diffusé à la télévision dans les années 1960 en tant que série comique avec une distribution inoubliable, tous travaillant ensemble pour aider à faire de l’émission l’une des sitcoms les plus populaires jamais réalisées à la télévision. Il a inspiré divers redémarrages au fil des ans, tant au cinéma qu’à la télévision, mais de nombreux fans tiennent toujours le plus d’estime pour la série originale. Zombie rendra hommage à la série avec de nombreux œufs de Pâques et références, ainsi que de grands efforts pour recréer les décors exactement tels qu’ils apparaissaient auparavant, mais le temps nous dira comment tout cela sera reçu par les fans.

Les Munsters n’a pas de date de sortie officielle mais devrait arriver en 2022. La rumeur veut que le film sorte le jour et la date en étant projeté dans les salles et sur le service de streaming Peacock de NBCUniversal.





