Le rôle de DC Comics que Sylvester Stallone a refusé

Sylvester Stallone Il est l’un des héros du cinéma d’action par excellence avec des classiques à son palmarès tels que Rambo, Rocky, Le Démolisseur et Les Indestructibles. L’acteur a montré une gamme intéressante lorsqu’il a participé au projet Terres de flic près de Robert De Niro et Harvey Keitel. Il avait aussi le temps de se plonger dans le monde des adaptations de bande dessinée trois fois: Judge Dredd, Gardiens de la Galaxie Vol. II et The Suicide Squad.

L’interprète est réalisateur, producteur et scénariste en plus d’être l’une des figures les plus convaincantes de l’industrie hollywoodienne et avec ses 75 ans il continue d’être actif et avec de nombreux projets à venir, comme le quatrième volet de Les Indestructibles près de Jason Statham, Megan Fox, Dolph Lundgren, Andy Garcia, Sheila Shah, Levy Tran et 50 Cent; aussi l’histoire samaritain, où un garçon découvre un super-héros disparu après une bataille épique il y a vingt ans et Petite amérique qui montre un monde où la Chine possède les États-Unis.

Stallone a dit non à DC !

Stallone est un personnage hyperactif et reste actuel en tant que figure hollywoodienne. Son âge ne l’empêche pas d’être dans une forme physique enviable qui lui ouvre les portes des rôles d’action où sa présence imposante donne la taille pour incarner des héros prêts à donner le meilleur des combats. C’est ainsi qu’il a obtenu des rôles dans Marvel et DC. Dans les deux cas, il était dirigé par son ami James Gunn.

Dans le Univers cinématographique Marvel, Stallone a donné vie à Stakar Ogord au Les Gardiens de la Galaxie Tome II. Dans le DC Univers étendu, l’interprète a agi comme Roi requin au La brigade suicide. Maintenant, il a été convoqué à nouveau par la marque qui possède Superman, Batman et Wonder Woman pour un projet qui prend forme ces derniers temps. De quoi parle-t-on?

Il s’agit de Fille chauve-souris! Sylvester Stallone a été le premier choix pour jouer le méchant du film qui arrivera l’année prochaine HBO Max: Luciole. lynn garfield c’est un pyromane psychotique qui a un costume qui lui permet de voler et un lance-flammes. L’idée n’a pas séduit le protagoniste de Rocheux et finalement c’était Brendan Fraser celui choisi pour partager une affiche avec leslie grâce, qui agira comme Barbara Gordon dans le film. Bonne chance à eux !

